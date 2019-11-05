深圳智博會 381企分享智能智造
2019-11-05 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
為期三天的2019深圳國際智能裝備產業博覽會暨深圳國際電子裝備產業博覽會（簡稱智博會）昨天在深圳國際會展中心舉行，來自國內外的381家知名企業參展商匯聚，共同分享產業前沿創新技術，把脈產業發展趨勢。
中通社報導，本屆智博會展出面積達4萬平方米，涵蓋智能機器人、工業自動化、系統集成及核心零部件、SMT及周邊設備、激光、工業互聯網、人工智能及其他智能裝備等七大領域。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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深圳智博會圍繞智能裝備產業發展，以「推動智能智造高質量發展」為主題，展示深圳智能裝備產業的發展成就，擴大與海內外的經貿交流與合作規模，加快智能裝備產業市場、技術、產品、人才等高端資源要素的集聚，帶動深圳市智能裝備產業園區建設，致力於把深圳市創建成國際一流的集設計、研發、工藝製造、物流為一體的智能裝備產業集聚基地。
在深圳國際會展中心1號館和3號館，設有中國製造智能裝備主題展區、國際著名企業聯展展區、機器人及系統集成（工業互聯及人工智能）主題展區和激光生產、加工技術及自動化、運動控制主題展區；以及電子製造服務展區、自動化及運動控制展區。展會期間，還舉辦了2019全球智能製造高峰論壇等。
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