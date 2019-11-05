廣交會亮點…絲綢花樣蝶變

2019-11-05 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，隨著科技創新的推進、研發設計的提高、新興業態的布局，中國絲綢的新工藝、新產品、新模式不斷涌現，絲綢正迎來花樣「蝶變」。

新華社報導，宋錦手包、香雲紗披肩、真絲睡衣……第126屆廣交會上，來自21家中國絲綢品牌企業的700餘件絲綢製品，吸引眾多外國客商駐足。

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2018年中國真絲綢商品出口近30億美元，遠銷歐盟、美國等地。但是新形勢下也面臨新挑戰，「巴西、印度等地競爭對手崛起，國內成本上升，貿易摩擦影響等加劇挑戰。」國際絲綢聯盟秘書長費建明表示，創新發展已經成為業內的共識。

在工藝上，不少中國繭絲綢企業開始改進，以滿足產業轉型升級的需要。

浙江巴貝集團的廠房裡，人工飼料工廠化養蠶這一技術性變革正在上演。

「工廠智能養蠶能節約八九成土地，200個工人抵得上十萬個農戶的生產量。」巴貝董事長金耀表示。未來企業將著重研究提高真絲性能，比如將蜘蛛基因嫁接到蠶蟲上以增強柔韌性、挖掘醫藥應用功能等等。

關於面料研發，新科技、新材料與絲綢產生了奇妙的「化學反應」。浙江凱喜雅集團總裁吳金根介紹，他們與科研院所合作，將產品開發當作研發課題來做。目前成功用數學算法建模讓發亮的緞面變啞光，用電腦生產出大規模模擬自然紋理。對於玻尿酸、石墨烯等不同材料與蠶絲的融合研究也在深入。

應用推廣上，各界深挖絲綢文化底蘊，進行多領域開發。蠶桑學會科普示範基地、絲綢小鎮等新業態頻出，茶、瓷、絲綢等特產套餐以及漢服、文具等文創IP也不斷推出。

品牌設計方面，結合創新技術、融入文化底蘊的中國品牌開始嶄露頭角。

蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司董事長吳建華介紹，公司挖掘出「上久楷」這個百年真絲品牌並註冊，建立宋錦文化園，還原古代織機織造技藝。此前，「上久楷」宋錦歐洲設計中心在米蘭掛牌成立。