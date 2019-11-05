聚焦AI 深圳國際金融博覽會開幕
2019-11-05 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
第二十七屆中國國際金融展、第十三屆深圳國際金融博覽會昨天在深圳會展中心開幕。本屆展會以「科技助創新 開放促改革 發展惠民生」為主題，全面展示金融業深入貫徹新發展理念，堅持科技引領，創新驅動取得的發展成果。
中通社報導，展會現場設立金融科技展區和金融服務展區，數百家金融機構和金融科技企業同台亮相。金融服務展區攜手金融監管機構、政策性銀行、商業銀行等各類金融機構，重點展現金融業在服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革方面取得的成效。金融科技展區重視場景化展示，大數據、雲服務、信息安全、人工智能等方面的最新科研成果和方案在展會現場呈現。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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科技金融引人關注。華為、中興等產業巨頭，以及雲從科技等新銳企業帶來最新人工智能技術。其中，作為AI行業「四小龍」之一的雲從科技結合銀行業務需求，攜刷臉支付、智慧銀行、ReID應用、3D人體技術、黑名單布控等產品與技術亮相。
雲從科技現場負責人表示，雲從科技孵化自中國科學院，先後與公安部、四大銀行、民航總局建立聯合實驗室，是第一個同時參與起草和制定人臉識別國標、行標的企業。目前，雲從科技AI產品已被中國銀行、農業銀行、招商銀行等銀行客戶使用，占有率逾82.8%，累計服務逾400多家銀行、14.7萬網點，為全國銀行提供對比服務日均2.16億次。
中國人民銀行副行長范一飛、深圳市人民政府副市長艾學峰、中國人民銀行科技司司長李偉、中國證券監督管理委員會信息中心主任張野等嘉賓出席。
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