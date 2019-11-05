銀保消費投訴 擬加強管理
2019-11-05 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
為切實維護銀行業保險業消費者合法權益，規範銀行保險機構消費投訴處理工作，中國銀保監會近日就銀行業保險業消費投訴處理管理辦法徵求意見。
新華社報導，「銀行業保險業消費投訴處理管理辦法（徵求意見稿）」明確銀行保險機構處理消費投訴的受理渠道、受理範圍、處理時限等程序要求，要求對於事實清楚、爭議情況簡單的消費投訴，應當在15日內辦理完畢並告知投訴人，情況複雜的可延長至30日。
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為最大限度方便消費者投訴，徵求意見稿規定，銀行保險機構不得拒絕接受消費者合理投訴訴求，已經掌握或者通過查詢內部信息檔案可以獲得的材料，不得要求投訴人提供。
同時強化監管督查，將銀行保險機構投訴數量、處理效果等納入消費者保護考核評價體系。
為了改變投訴處理「頭痛醫頭腳痛醫腳」的狀況，徵求意見稿要求銀行保險機構建立健全溯源整改機制，通過投訴個案的處理，及時查找引發投訴事項的原因，完善產品設計，提升服務的水平。
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