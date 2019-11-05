App違規收集個資 要整治了

2019-11-05 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國工業和信息化部信息通信管理局4日召開整治工作啟動會，開展信息通信領域App（移動應用）侵害用戶權益專項整治行動。 中新社報導，此次專項整治行動面向App服務提供者和App分發服務提供者兩類主體對象，重點整治違規收集用戶個人信息、違規使用用戶個人信息、不合理索取用戶權限、為用戶賬號註銷設置障礙等四個方面的八類凸出問題。

目前，中國移動應用市場上有500多萬款App。近期，App違規收集個人信息、過度索權、頻繁騷擾用戶等侵害用戶權益問題突出。 例如，在不合理索取用戶權限方面，存在問題一是「不給權限不讓用」，即用戶安裝App時，向用戶索取與當前服務場景無關的權限，用戶拒絕後，應用退出或關閉；二是「頻繁申請權限」，即App在用戶拒絕權限申請後，頻繁申請開通通訊錄、定位、短信、錄音、相機等無關權限，騷擾用戶等；三是「過度索取權限」，即App在用戶未使用相關功能或服務時，提前申請開通通訊錄、定位、短信、錄音、錄像等權限。

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整治分為三個階段，第一階段是App服務提供者對照八類問題自查自糾；第二階段為監督抽查階段；第三階段為結果處置階段，具體措施有組織App下架、停止APP接入服務、向社會公告等。整治時間為兩個月。用戶也可通過投訴平台進行投訴。

今年1月份，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室、工信部等四部委已開展「App違法違規收集使用個人信息專項治理」工作。中國信息通信研究院泰爾終端實驗室信息安全部主任寧華表示，此次整治是對前期專項治理行動成果的鞏固和深化。