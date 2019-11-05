中紐自貿協定升級談判 完成

2019-11-05 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸商務部表示，中國和紐西蘭4日宣布正式結束兩國之間的自由貿易協定升級談判。

新華社報導，早在2008年，中國與紐西蘭簽署了自貿協定，這也是中國與發達國家簽署的第一份自貿協定。

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在國際經貿規則和貿易活動發生深刻變化的背景之下，中紐雙方於2016年11月啟動自貿協定升級談判，以準確反映兩國雙邊經貿關係快速、動態、與時俱進的發展需要，並以此進一步促進區域經濟一體化進程。

中紐自貿協定升級談判對原有的海關程序與合作、原產地規則及技術性貿易壁壘等章節進行了進一步升級，新增了電子商務、環境與貿易、競爭政策和政府採購等章節。雙方還在服務貿易和貨物貿易市場準入、自然人移動和投資等方面做出新的承諾。

中國和紐西蘭的出口商都將從升級後更加便利的貿易規則中獲益。

自貿協定的簽署大大促進了兩國間雙邊貿易發展。目前，中國繼續保持紐西蘭第一大貿易夥伴地位，成為其出口第一大國和迅速增長的服務業市場。乳製品、木材、肉類、水產品和水果成為紐西蘭出口中國的主要產品。

業內人士指出，中紐完成自貿協定升級談判，體現了兩國堅持開展自由和開放貿易、支持以規則為基礎的多邊貿易體制的承諾，將為兩國經貿發展注入新的強勁動力，也將為中國與更多發達國家和地區進行貿易談判提供有力支持。