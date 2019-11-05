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進博會刷臉消費 中行開首例

2019-11-05 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國銀行上海分行3日表示，在第二屆中國國際進口博覽會即將開幕（5日）之際，該銀行聯合中國銀聯上線了上海地區首款刷臉支付收單產品—「中行刷臉付」，成為首家在進博會上實現刷臉消費的商業銀行。

中新社報導，此次中國銀行還為第二屆進博會開發了針對境外採購商客戶的App，包含咨詢、查詢、數據成交統計等諸多功能，以科技力量為進博會提供多元化支持。在機具方面，該銀行在進博會現場提供了40余台ATM機、外幣兌換機、智能機具等，數量超過首屆。此外，中行將繼續承接進博會為期三天的展期供需對接會，邀請數千家展商客商到場洽談，並創新融入高科技元素，加入線上線下交互，擴大對接規模，通過新技術、新服務，為展商客商帶來一場全新升級的對接盛會。

中國建設銀行上海市分行攜手中國（上海）國際貿易單一窗口，推出針對小微進口企業融資的「跨境快貸—進口貸」創新產品。

據介紹，「跨境快貸—進口貸」是建設銀行上海市分行針對小微進口企業「融資難、融資貴」的痛點，於同業首創的專屬普惠特色產品，可利用大數據精準識別進口企業的經營狀況，為優質小微企業自動核定額度，實現全流程線上化的進口融資服務。

上海中國銀行刷臉支付

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