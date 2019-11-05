進博會開幕 習宣示反擊美國優先

2019-11-05 01:58 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



第二屆中國國際進口博覽會5日開幕，在貿易爭端揮之不去的陰霾下，大陸國家主席習近平將連續第二年出席開幕式發表主旨演講，除了宣示進一步放寬市場准入對外開放、擴大進口，更將反擊「美國優先」的單邊保護主義，強調中國帶頭捍衛多邊貿易體制。

大陸一再強調，進博會是全球目前唯一以進口為主題的國家級展會，首屆對外採購成交金額創下578.3億美元，今年規模更甚以往，也將是今年中國主場外交的收官壓軸之作。

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台塑集團首次參展進博會，最大的技術突破是埋在土中自然分解年限由450年大幅縮短到3年。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

儘管美國依舊抵制出席，但習近平在開幕式後，將與今年出席進博會國外領導人最重量級的法國總統馬克宏共同巡館，到訪LV、歐萊雅等法國指標品牌廠，各界更好奇，習近平會不會「順道」參觀空中巴士，為美國波音和法國空中巴士在大陸航空市場競争表態。

眾所矚目的是，今年進博會的採購商規模超過50萬，除了大陸內需市場、一帶一路商機，境外採購商已超7000人，是全球最大的採購供應平台。

在149個參展國家中，台灣參展規模排名第6，參展商家總數有128家，展攤達767個，規模比去年三級跳。

鴻海旗下富士康科技集團參展進博會，今年在專區擺設「8K電影院」，用全球最大120英吋8K無拼接大屏幕，應用5G傳輸，以超高清畫質呈現台北故宮古文物。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

特別的是，包括台塑、鴻海等製造業龍頭都不缺席。台塑集團是首次參展進博會，集結旗下台化、南亞、台塑生醫等10個子公司設立台塑專區，其中南亞副總盛修業將率隊坐鎮，並首秀用碳纖複合材料製作的小提琴等環保高科技；福懋推出從寶特瓶回收再製的生物可分解聚酯纖維，最大的技術突破是埋在土中自然分解年限由450年大幅縮短到3年。

太子汽車集團則首度在大陸展示與金屬中心IVC實驗室開發的無人搬運「智能偕同搬運系統」。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 鴻海旗下富士康科技集團今年在專區擺設「8K電影院」，用全球最大120英吋8K無拼接大屏幕，應用5G傳輸，以超高清畫質呈現台北故宮古文物，以及看世界「台灣篇」的蘭嶼飛刀魚季、綠島迎日出等台灣美景，栩栩如生在眼前躍動。

太子汽車集團則首度在大陸展示與金屬中心IVC實驗室開發的無人搬運「智能偕同搬運系統」，太子集團旗下榮飛科技執行長楊光勛透露，這項智能科技剛拿到iF、美國R&D100的創新設計大獎，礙於IVC法人背景，由台廠打前鋒登陸進軍搶單，做大台灣科技出口實力。

太子集團今年參展更主打智能手勢辨識解決方案，應用穿戴系統感應手部肌肉動作偵測手勢，「空手就能控制各式電子裝置」，取代傳統遙控器。