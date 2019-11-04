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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

企業家峰會台方：「共同市場」是經濟議題不涉政治協商

2019-11-04 18:04聯合報 特派記者林宸誼/南京即時報導

大陸全國政協主席汪洋4日在兩岸企業家峰會年會開幕式前，與台灣企業界交流時指出，台方理事長蕭萬長之前成立了兩岸共同市場基金會，回顧這個過程，就是民主協商成果，傍晚台方理事會發布新聞稿表示，「兩岸共同市場」是一個經濟議題，目的在消除兩岸經貿障礙，促進兩岸經濟融合，不涉及政治議題的協商。

新聞稿指出，目前台灣正在積極設法與各貿易夥伴簽署貿易協議，以避免在經濟上被邊緣化，大陸是台灣第一大出口市場和投資目的地，有必要積極協助台商排除經貿障礙，促進產業合作，以維護台商的權益。

本年峰會的主題是「深化融合發展，打造共同市場」，蕭萬長於開幕致詞中表示，峰會將探索可行路徑，逐步實現兩岸共同市場，以建立兩岸共同市場為長遠目標，從宏觀、前瞻、務實的角度，結合兩岸企業優勢，致力產業轉型升級，重視研發、創新、品牌、行銷等合作，進而建立共同品牌、共同標準、共同研發創新，以及共同行銷全球市場。

大陸全國政協主席汪洋（右）4日在南京會見前來參加「2019年兩岸企業家峰會年會」...
大陸全國政協主席汪洋（右）4日在南京會見前來參加「2019年兩岸企業家峰會年會」的台灣方面理事長蕭萬長常一行人。特派記者林宸誼/攝影
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蕭萬長台商

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