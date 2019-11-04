兩岸掀罵戰！陸委會批「對台26條」國台辦嗆：詆毀抹黑

2019-11-04 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



針對中共發布「對台26條」，陸委會中午發出聲明，批評中共意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。中共國台辦對此又回嗆陸委會說三道四，詆毀抹黑，兩岸當局陷入罵戰，雙方對峙升溫。

中共國台辦發言人馬曉光下午表示，就在兩岸企業界和兩岸同胞對大陸方面發布「對台26條」惠臺利民措施深受鼓舞丶咸表歡迎之際，台灣陸委會卻迫不及待地跳出來說三道四，詆毀抹黑，進一步暴露了他們與廣大台灣同胞利益為敵的陰暗心理。

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馬曉光說，一年多前，大陸方面公布「31條」惠台利民措施時，陸委會和民進黨當局就百般詆毀。事實是，31條獲得廣大台胞的熱烈歡迎，越來越多的台胞台企因之受益。大陸持續推出新的26條惠台利民措施，是為了進一步回應台胞訴求，使他們在更大範圍、更廣領域分享大陸發展機遇，希望他們發展得更好丶獲得更大利益。

他說，與之相反，民進黨當局對民眾的呼聲充耳不聞，對百姓的疾苦視而不見，除了造謠抹黑，就是恐嚇懲罰，不斷為台灣同胞獲得利益福祉設置障礙，處處壞台灣同胞的好事。陸委會的言論毫不奇怪。可以想象，大陸越是為台灣同胞的利益做好事丶辦實事、解難事，他們就越會跳得更高。在他們心目中，只有一黨之私的政治操弄，毫無民眾利益福祉。