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台灣人如何尋求大陸外館協助？大陸國台辦解釋了

2019-11-04 11:50聯合報 記者羅印冲／即時報導

中共繼去年2月推出強化同等待遇的「對台31條」後，今天上午又公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」等「對台26條」，強調要促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，其中包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網路建設，以及台灣民眾可在「大陸駐外使領館」尋求領事保護與協助，「申請旅行證件」。相關措施自公布之日起施行。

「對台26條」公布後，大陸國台辦官網並隨即發布「對台26條」解讀，針對「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」措施，解讀指出：

「兩岸同胞血脈相連。我們始終高度重視維護海外台灣同胞的正當權益。我們積極開展領事保護與協助工作，在職責範圍內為在海外遭遇自然災害、意外事故等突發安全事件的台灣同胞積極提供幫助，同時受理海外台灣同胞申請辦理各類旅行證件等事務。」

解讀還說，台灣民眾如遭遇緊急情況，均可通過以下幾種途徑尋求領事保護與協助：

一是撥打大陸外交部領事保護與協助應急熱線。在海外撥打方式是+86-10-12308，也可撥打+86-10-59913991的備用長號碼。

二是下載大陸「外交部12308」手機客戶端（APP），通過「一鍵求助」功能，實現網路撥打12308熱線。

三是直接撥打大陸駐外使領館公布的領事保護與協助電話。

四是通過中國領事服務網、「領事直通車」微信公眾號、「領事之聲」微博，第一時間獲取海外安全提醒等重要信息。

圖為中國大陸駐法使館。取自新浪網
圖為中國大陸駐法使館。取自新浪網
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