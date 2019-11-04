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中共推出「26條措施」 陸學者：顯見對台政策仍是和平

2019-11-04 11:30聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

大陸國台辦與發改委今日聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干舉措」（即「26條措施」），華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯表示，這再度顯現，儘管兩岸關係情勢不佳，大陸的對台政策基本路線仍是堅持和平的方式，這點不會輕易改變。

「26條措施」當中，其中13條針對台商、台企，另外13條則是針對台胞，包承柯對此表示，民進黨政府拒絕九二共識、不斷操作仇陸政策，近來又加碼推「中共代理人法」，大陸方面推出「26條措施」是要對台商表示關心，並給予台灣民眾更多制度上的保護，他說，「這就是兩岸間的差異，能夠看出是誰在關心台灣民眾」。

由於台灣2020總統大選在即，為何會在此時間點推出「26條措施」，包承柯則稱，大陸沒有把台灣選舉當作考量，也不會介入台灣選舉，「26條措施」需要大陸各個政府單位與機構協同合作，這是早就有的規劃，是根據台胞現實的需要而推出的政策，且「晚公布不如早公布」，大陸對台政策是直接訴諸台胞與台商。

至於「26條措施」當中，第14條為「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，包承柯則稱，大陸在國際上的影響力與日俱增，相對地，很多地方是台灣難觸及的，這是對台政策上的積極展現。

華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯。圖/取自今日海峽
華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯。圖/取自今日海峽
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