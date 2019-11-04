廣東海上風機 併網發電成功
2019-11-04 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
南方電網廣東公司2日宣布，廣東省內裝機容量最大的海上風電項目—廣東省陽江市南鵬島珍珠灣風場的首台風機在1日併網發電成功。該項目規畫裝機總容量40萬千瓦，建成後年上網電量達10億千瓦時。
新華社報導，陽江南鵬島海上風電項目位於廣東省陽江市東平鎮南側、海陵島東南側海域，由中國廣核集團有限公司投資建設和運營。南鵬島海上風電項目於2018年5月10日陸上主體工程開工，按計畫將於2019年底完成20台風機發電，2020年底實現全場併網，屆時年上網電量約10.15億千瓦時。
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近年來，廣東省大力發展海上風電，目前正在運行的海上風電裝機容量18萬千瓦，今年在建項目約150萬千瓦。
南方電網廣東公司併網與新能源管理部部長楊銀國說，將全方位支持海上風電發展，一是將加強海上風電配套儲能建設。根據最優配套測算，3000萬千瓦海上風電開發需額外配置約700萬千瓦儲能。二是到2030年將建設海上風電接入電網輸電線路將超過1000公里，以支持海上風電發展和消納。
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