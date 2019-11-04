兩岸企業家峰會 聚焦金融合作
2019-11-04 02:22
聯合報 特派記者林宸誼
／南京報導
兩岸企業界層級最高的交流平台、2019年兩岸企業家峰會年會4日在南京舉行，這是明年台灣大選前高層級交流活動，台陸雙方皆相當低調，中共江蘇省委書記婁勤儉會出席並發表致詞。
大陸國台辦主任劉結一、副主任裴金佳，以及海協會長張志軍，將在開幕式前，與台灣企業界對話交流。
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此外，兩岸企業界還將本次年會中簽署2項正式簽約、15項合作協議、7項備忘錄，涉及農業、資通信、金融、中小企業合作與青年創業等領域。
大陸證監會10月12日宣布，在明年1月1日、4月1日、12月1日，分別取消期貨、基金、證券外資股比限制，因此再度掀起台資金融業登陸熱潮。
在7項備忘錄中有5項跟金融業相關且深受關注，分別是南京紫金與台新證券擬申設合資公司、中國光大與王道銀行合資設消費金融公司、唯品會與富邦華一在四川設立消費金融公司、富邦華一和中信證券、中信建投證券合作寶島債、北京國有資本經營管理中心與中國信託設立證券公司。
其中與台新證券擬申設合資公司的紫金投資集團來頭不小，是南京市屬金融投資控股集團，註冊資本人民幣50億元、總資產人民幣700多億元，投資範圍遍布金融服務、創業投資、資產管理、智慧城市等。
兩岸企業家峰會今年主題為「深化融合發展、打造共同市場」，除開閉幕式、專題演講，還將舉辦八場專題論壇，台灣與會代表將近500人。
兩岸企業家峰會自2013年成立以來，至今已舉辦過六次年會，台灣方面的理事長為前副總統蕭萬長，大陸方面現任理事長為北京市前市委書記郭金龍。
此外，在開幕式後，台灣工商協進會理事長、台灣玻璃工業股份有限公司董事長林伯豐將針對中美貿易戰緩和，提出「迎挑戰抓機遇，共建共贏打造共同市場」演講；而台達電子工業股份有限公司創辦人暨榮譽董事長鄭崇華，則以「播種綠能環保，攜手共創永續」發表主題演講。
大會還邀請中國區域科學協會名譽會長范恒山、大陸亨通集團董事局主席崔根良分別就兩岸產業合作、打造共同市場及綠能環保等議題發表主題演講。
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