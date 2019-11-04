台商轉型峰會 攻信息產業商機
2019-11-04 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
2019台商產業轉型升級峰會2日在江蘇省南通市舉行，260多名台商與會，26個項目集中簽約。
新華社報導，本屆峰會聚焦新一代信息技術產業，重點圍繞集成電路、人工智能、大數據等領域，探討兩岸如何深化產業融合發展、搶抓大陸發展機遇、攜手搶占國際產業發展制高點等。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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峰會期間同期舉辦了新一代信息技術產業展、兩岸信息技術產業園揭牌、專題演講、兩岸信息技術產業轉型升級研討、新一代信息技術產業青年創業研討等一系列活動。
2019台商產業轉型升級峰會由海峽兩岸關係協會、國務院台灣事務辦公室經濟局指導，南通市人民政府和全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦。
台商產業轉型升級峰會始於2012年，已連續八年在南通市舉辦，在台商中有著廣泛的知名度和影響力。峰會助推了南通與台灣經貿交流合作，目前，落戶南通的台資項目累計達2400多個，到帳台資超95億美元，成為江蘇新的台資集聚地。
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