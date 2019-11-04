首店經濟竄紅 上海引領新浪潮

2019-11-04 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



臨近中午，位於上海新天地的Shake Shack（昔客堡）漢堡店裡已有許多食客前來排隊點單。這間來自美國紐約的「國際網紅」，將中國內地首店落子上海，開業當天即迎來排隊3小時的火爆場面。

中新社報導，「首店」一詞最早出現於國際化連鎖品牌進駐中國市場的新聞報導中，意指某地理區域範圍內出現的第一家門店。作為「首店經濟」最早的發源地和傳播者，上海的首店數量和聚集度，均持續領跑全國。

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中商數據與RET睿意德的統計數據顯示，上半年上海、北京、成都分別引入首店498家、328家、237家，上海居首；在首店集聚度最高的50家重點商場中，上海占了20家。

中國社科院財經戰略研究院流通產業研究室主任依紹華表示，當前中國消費升級趨勢愈發明顯，這需要市場供給向增加高品質產品和服務供給方向轉變，也需要大力推動新型消費增長，促進形成新興消費領域和消費熱點，不斷拓展和升級消費市場容量。

在此背景下，商都上海因首店雲集而持續引爆消費浪潮便成了應有之義。零售巨頭Costco（開市客）在上海的首店開市僅半天就因人潮擁塞暫停營業；LadyM、Shake Shack等眾多餐飲首店更接連刷新排隊紀錄。

最新數據顯示，今年前三季度，滬市實現社會消費品零售總額9913.29億元人民幣，比去年同期增長7.2%。厚積而薄發，看似一夜爆紅的首店，離不開長期耕耘。去年5月發布的「全力打響上海購物品牌加快國際消費城市建設三年行動計畫（2018—2020年）」中，上海放眼全球，提出建成「具有全球影響力的國際消費城市」，並將引入首店作為提升品牌聚集度的主要措施。

去年6月，上海啟動打造「全球新品首發地」，發布9條政策措施。路易威登、蒂芙尼、迪奧等國際知名企業先後在滬首發全球新品。「首店經濟與首發效應是時尚產業鏈中互為因果的兩個環節，先有新品投石問路，再有首店選址運營，上海的商業創新才能一波一波可持續」。上海市商務委商貿處處長孔福安曾表示。

首店經濟的竄紅亦有賴於政策制度的突破。首店設在上海金橋的盒馬鮮生就是此模式的受益者。作為阿里巴巴對線下超市完全重構的新零售業態，盒馬鮮生綜合了網店、超市、菜場及餐飲店多重功能。這樣的「四不像」，是企業經營目錄裡所沒有的。

面對新模式，上海沒有拒絕。上海浦東將食品銷售和餐飲服務同時納入了盒馬鮮生的經營許可證，並首次把互聯網功能業態加入食品許可證。從受理到拿證，僅用了3天時間。

官方多措並舉，全球商家紛至沓來。世邦魏理仕發布數據顯示，上海國際零售商集聚度已達54.4%，居全球第二，僅次於迪拜。孔福安說，首店經濟蓬勃發展，既滿足民眾日益增長的美好生活需要，亦對商業的高質量發展帶來有力驅動。上海正朝著「具有全球影響力的國際消費城市」邁進。