產值飆升 陸科幻產業大躍進

2019-11-04 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由中國科學技術協會和北京市政府共同主辦、主題為「科學夢想，創造未來」的2019中國科幻大會3日在北京開幕，來自北美洲、歐洲和亞洲等地區9個國家的近30位科學家、科幻作家、科普作家和全球科幻機構與組織代表，以及中國科技工作者、科幻業界、影視界、科幻愛好者等代表1000餘人參會。

中新社報導，中國科協常務副主席懷進鵬院士、北京市長陳吉寧等出席開幕式，並啟動科技與影視融合平台，發布2019中國科幻產業發展報告。

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報告顯示，中國科幻產業發展2018年呈現高速增長，總產值456.35億元（人民幣，下同），比上一年的140億元增長3.26倍。2019年上半年總產值為315.64億元，比上一年同期增長約1.38倍。

發布報告的中國科普作家協會副理事長、南方科技大學人文科學中心教授兼科學與人類想像力研究中心主任吳岩表示，2018年中國科幻閱讀市場產值總和17.8億元，與上年相比暴漲83.5%，2019年科幻閱讀產值持續增長，上半年總量已經接近13.8億元，達到2018年全年的77%。

2018年中國科幻遊戲產業，整體收入增幅明顯，全年科幻電子遊戲產值195億元，2019年上半年產值已經破110億元；2018年中國科幻周邊產品產值總和約為4.5億元，2019年上半年，周邊產品產值總和約為9.5億元。

中國科幻電影市場在2018年全年總產值為209.05億元，其中國產科幻片為33.707億元，2019年上半年上映的影片產值已達172.339億元，國產科幻片占68.565億元。

在具引領作用的科幻影視方面，中國最近兩年已經改變了過去國外影片獨占鰲頭的局面，國產科幻影視作品成績突出，正在逐漸演變成產業龍頭。

懷進鵬指出，科幻是關於未來世界的夢想，最能展示科學之美、文化之美、人性之美，對於激發青少年的想像力、培養創造力，具有獨特作用。科普科幻是傳播科學夢想、科學方法之橋，是繁榮科學文化、提升科學素質的重要內容。大力推進發展科普科幻，對於提升人類素質，培育創新精神，培養科學方法具有重要意義。