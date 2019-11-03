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TikTok抖音資安存疑 美國政府啟動國安調查

2019-11-03 12:11世界日報 中國新聞組／北京3日電

中國短影音平台TikTok（抖音國際版）近年廣受美國數百萬青少年的歡迎，但遭質疑審查內容並外洩個資。路透、紐約時報等媒體報導，美國政府已就TikTok母公司兩年前收購美企一案發動國安調查。

據報導，美國一些參議員近期對有關TikTok的檢查制度和數據收集表示憂慮。美國外國投資委員會（CFIUS）正在調查TikTok母企業北京字節跳動科技有限公司2017年11月以約10億美元(約70億人民幣)收購美國社群媒體業者Musical.ly的交易案。

據報導，字節跳動收購Musical.ly時，這款對嘴歌唱影片App在歐美地區擁有約6000萬用戶。字節跳動當時承諾保有Musical.ly獨立性，但去年8月，字節跳動將Musical.ly併入TikTok，並將用戶轉到TikTok，TikTok自此暴紅，過去12個月下載次數超過7.5億次。

字節跳動發言人表示，無法對正在進行的監管程序發表評論，但公司認為，贏得美國用戶和主管單位的信任比任何事情都來得重要，將致力配合國會，但不就進行中的監管程序發表意見。並堅稱北京當局沒有指示TikTok審查內容，TikTok內容方針是由美國團隊主導、不受任何政府影響。

紐約時報引述未具名知情人士透露，美國政府握有TikTok將資料傳送到中國的證據。

報導指出，TikTok是在美中爭奪科技霸權的大背景下，遭美方國安調查。中國不讓許多外國企業打進網路領域，但中國企業開發的尖端科技卻在世界各地日益風行。眾多美國國會議員與政府官員認為這對國安與經濟構成威脅，因而拉高中資收購美國企業與技術的門檻。

據報導，TikTok雖由中國企業經營，但平台上的影片大多源自西方用戶，部分原因在於TikTok沒有在中國推出。

報導指出，TikTok與北京當局關係匪淺、在美國人氣竄升，加上部分報導指TikTok上缺少香港民主抗爭內容、懷疑TikTok指示內容審查員過濾涉及政治議題的影片，近期引起華府政壇關切。

但紐時報導引述曾任TikTok內容審查員的匿名人士指出，美國經理人曾指示TikTok內容審查員隱藏包含政治訊息或主題的影片，且不限於中國。TikTok內容方針是讓這類涉及政治的影片留在用戶個人頁面，但不會分享到TikTok貼文動態消息。

敦促美方調查TikTok的聯邦參議員舒默1日表示，TikTok儲存可直通外國政府的大量個資，CFIUS發動國安調查顯示國會議員關切有所本，TikTok等應用程式恐對數以百萬計的美國人構成嚴重風險，應受更嚴密審查。

對此，美國財政部表示，不評論個案。

據傳美國對「抖音」展開國家安全調查。美聯社資料照片
據傳美國對「抖音」展開國家安全調查。美聯社資料照片
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