林鄭月娥赴北京出席大灣區會議 韓正將接見
2019-11-03 11:30
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
香港特首林鄭月娥本月5日結束在上海出席第二屆中國國際進口博覽會的活動後，晚上會轉往北京，翌日上午將獲大陸國務院副總理韓正接見，下午則出席粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）第三次全體會議。
據星島網報導，港府政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基將會隨行。林鄭月娥將於本月7日回港。她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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粵港澳大灣區建設領導小組由韓正擔任組長，分別於去年8月及今年3月召開第一次及第二次全體會議，通過了多項便利港人在大灣區內地城市發展、就業和居住，以及加強大灣區內人流、物流等方面便捷流通的措施。
這些措施包括在大陸繳納個人所得稅的計算方法、當地政府為境外（包括香港）的高端人才和緊缺人才提供個人所得稅稅負差額補貼、鼓勵港澳青年到大灣區內地九市創新創業、支持港澳高校和科研機構參與廣東省科技計畫、推動港澳居民來往內地通行證便利化應用等。
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