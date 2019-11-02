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陸房市「金九銀十」冷清封關 房企降價促銷持續到年底

2019-11-02 21:22聯合報 記者李仲維╱即時報導

傳統的房市旺季「金九銀十」在冷清中結束，業界預計，第4季銷售增速有望穩中有升，但房市調整態勢未變，房價保持穩中趨降，政策仍將維持從嚴基調。

中證網報導，根據諸葛找房的數據顯示，截至10月27日，大陸40城10月共成交2,149.3萬平方公尺，比9月下降16.4%。9月重點40城新房銷售面積比8月微升6.8%，比去年同期微升1.2%。

諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙預計，10月全月房市成交量將低於9月水準。為衝刺全年業績，部分開發商加大降價促銷，但「金九銀十」市場表現平平，成交並未出現大幅上升，預計房企降價促銷將持續到年底。

中國指數研究院初步統計，10月房市成交量比9月下降5.3%。具體來看，10月一線城市成交量整體比9月下降15.8%，廣州降幅較大為28%。深圳房市成交較為穩定，比9月下降僅為2%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，當前房市雖沒出現過熱現象，但也並不悲觀，各線城市有升有降，但總體略顯平淡，表明市場仍面臨一定的壓力。

克而瑞地產研究院發布的最新報告也指出，10月新房成交延續「金九」的低迷走勢，持續轉冷。預計隨著年底進入房企的業績搶收期，市場供應量或將迎來一波放量增長，但未來兩個月的成交頹勢恐難大幅逆轉。

中指院預計，在短期市場環境及政策基調保持穩定的前提下，房企讓價促銷、需求理性釋放將是今年第4季的主流趨勢。

嚴躍進表示，目前房企仍要加快資金回籠，面臨資金壓力的房企，即便銷售表現良好，也會繼續降價促銷，所以房企降價促銷現象會持續。王小嬙則建議，除了降價促銷加速回款外，房企應進一步去地產化，加速轉型。

中國銀河證券研究院房地產行業分析師潘瑋認為，在當前調控效果較好的背景下，政策再度收緊的可能性不大，第4季或為政策真空期，「以穩為主，一城一策」的政策基調不會變。此外，在因城施策背景下，不同城市房地產市場政策調控的鬆緊分化進一步凸顯，「房住不炒」仍是調控的核心。

大陸房市少了「金九銀十」，業界預計，第4季銷售增速有望穩中有升。（新華社資料照）
大陸房市少了「金九銀十」，業界預計，第4季銷售增速有望穩中有升。（新華社資料照）
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