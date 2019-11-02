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冶春新增進出口業務 可出口水產品和水果到大陸

2019-11-02 19:32聯合報 記者劉秀珍／即時報導

台北冶春的大陸母公司揚子江集團在第3季董事會中通過，台北冶春增辦進出口業務，除了向我政府主管機關申請擴充公司營業項目，並申請增資人民幣1,100萬元。

台北冶春總經理申濱對母公司下達的任務躍躍欲試。擴充業務，他早有規畫，也做了市場研究。

他說，台灣可出口水產品和水果到大陸，大陸可出口飲食相關食材來台灣，這是江蘇與台灣另一種形式的飲食文化交流。「公司要我們趕快做，積極向集團所屬的五星級飯店宣傳」，申濱說。 

餐飲業的一線做起，到擔任揚州賓館餐飲總監、料理長，申濱科班出身，現在是冶春餐飲集團的副總。他介紹起冶春招牌之一的揚州紅樓宴，歷史典故與餐飲的色香味融成一氣。       

為了尋找台灣食材銷往大陸的亮點，申濱透過朋友介紹，找到台灣南部種植的「香檬檸檬汁」，「這是一種野生品種，蚊子不敢靠近」，對於講究養生的現代人來說，香檬檸檬汁富含維他命C，非常具有吸引力。

申濱還比較了淘寶上相同產品的訂價是人民幣180元，幾乎是他在台灣訂貨新台幣300元的三倍，價差是很大優勢。

出貨大陸的台灣石斑魚，另外取名「龍虎石魚」，經過揚子江集團旗下近3,000個餐廳據點的促銷，很快就賣出3,000條。在申濱口中，台灣石斑膠質多、肉質肥碩，大陸石斑比不上。

還有屏東產出的帶魚，肉骨分離後在鍋裡一炸，便可端出「蛟龍出海」的創意新菜，這是申濱有一回在屏東一家海鮮店嚐到的菜色，引進集團所屬餐廳後，「賣得很好」。

至於從冶春可賣到台灣來的食品，初期先以包打天下的揚州包子為主。申濱說，集團給我們的目標是第一年不要賺錢，「打出台北冶春自己的品牌」就好，這點他有信心。                 

             

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