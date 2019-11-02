冶春新增進出口業務 可出口水產品和水果到大陸

2019-11-02 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ／即時報導



台北冶春的大陸母公司揚子江集團在第3季董事會中通過，台北冶春增辦進出口業務，除了向我政府主管機關申請擴充公司營業項目，並申請增資人民幣1,100萬元。

台北冶春總經理申濱對母公司下達的任務躍躍欲試。擴充業務，他早有規畫，也做了市場研究。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，台灣可出口水產品和水果到大陸，大陸可出口飲食相關食材來台灣，這是江蘇與台灣另一種形式的飲食文化交流。「公司要我們趕快做，積極向集團所屬的五星級飯店宣傳」，申濱說。

從餐飲業的一線做起，到擔任揚州賓館餐飲總監、料理長，申濱科班出身，現在是冶春餐飲集團的副總。他介紹起冶春招牌之一的揚州紅樓宴，歷史典故與餐飲的色香味融成一氣。

為了尋找台灣食材銷往大陸的亮點，申濱透過朋友介紹，找到台灣南部種植的「香檬檸檬汁」，「這是一種野生品種，蚊子不敢靠近」，對於講究養生的現代人來說，香檬檸檬汁富含維他命C，非常具有吸引力。

申濱還比較了淘寶上相同產品的訂價是人民幣180元，幾乎是他在台灣訂貨新台幣300元的三倍，價差是很大優勢。

出貨大陸的台灣石斑魚，另外取名「龍虎石魚」，經過揚子江集團旗下近3,000個餐廳據點的促銷，很快就賣出3,000條。在申濱口中，台灣石斑膠質多、肉質肥碩，大陸石斑比不上。

還有屏東產出的帶魚，肉骨分離後在鍋裡一炸，便可端出「蛟龍出海」的創意新菜，這是申濱有一回在屏東一家海鮮店嚐到的菜色，引進集團所屬餐廳後，「賣得很好」。

至於從冶春可賣到台灣來的食品，初期先以包打天下的揚州包子為主。申濱說，集團給我們的目標是第一年不要賺錢，「打出台北冶春自己的品牌」就好，這點他有信心。