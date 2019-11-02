QFII第三季最新持倉曝光：最愛電子、醫藥生物和化工股

2019-11-02 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



A股上市公司今年三季報已經披露完畢。據統計，有309檔股票的前十大流通股東名單出現QFII（合格境外機構投資者）的身影，59家QFII新進89檔個股，增持77檔個股。

世界一流資管機構對A股的持倉情況向來神秘，只有在上市公司季報或年報公布時才能一窺究竟。從今年的三季報來看，富達、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、阿布達比投資局等頂級外資，均現身多檔A股流通股名單。

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Wind數據顯示，共有59家QFII出現在A股上市公司前十大流通股東名單上。

澎湃新聞報導，從行業分布來看，申萬一級28個行業中，QFII最為青睞的三大類股分別是電子、醫藥生物和化工，分別持有33、30、23檔股票。

Wind數據顯示，在上述QFII新進的89檔個股中，寧波港被買入力度最大，被安本環球中國A股基金新進買入6,121萬股。

從QFII的持股市值來看，最高的是寧波銀行，被新加坡華僑銀行和新加坡華僑銀行（QFII）合計持有8.02億股，共計人民幣202.19億元。

珀萊雅同時被韓國銀行、瑞士聯合銀行集團、阿布達比投資局等3家QFII看中，成為QFII新進個股中集中度最高的一檔，合計持有569.57萬股。

從增持的情況來看，QFII第3季增持77檔個股，其中，愛爾眼科和寧波銀行均被QFII加倉超過5,000萬股，持股市值分別為人民幣45.35億元和202.19億元。

值得注意的是，樂普醫療同時被挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資集團、鼎暉投資諮詢新加坡有限公司、阿布達比投資局和澳門金融管理局5家QFII抱團持有，為QFII持股家數最多的A股。