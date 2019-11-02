山西太原「最嚴養狗令」 狗繩太長愛犬可能被沒收
2019-11-02 09:56
聯合報 記者李仲維
/即時報導
大陸多地近月相繼推出養狗新規定，山西太原昨（1）日起實施被譽為「最嚴養狗令」法規，依照新規，在重點管理區域內養狗，每戶限養一隻，而且不能使用超過1.2公尺長的狗繩，不准虐狗和遺棄，否則會被罰款或被沒收狗狗。
星島網報導，太原11月1日推出的限狗令，被網友稱為「最嚴養狗令」。新規強調攜帶狗狗外出時，要主動避讓行人尤其是老年人、殘障人士、孕婦和兒童，乘坐電梯應當避開乘坐電梯的高峰期等。乘坐時應為牠們戴上嘴套，或將犬隻放進狗袋或狗籠。
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新規規定，遛狗時，飼主不能使用過長狗繩，一經發現當場罰款50元人民幣，若情節嚴重的話，可能會被沒收狗狗。新規還提及，市內將禁止任何組織、參與「鬥犬」活動。
除了太原之外，大陸多地也陸續推出養狗新政，提高對不文明行為的處罰力度。銀川市推出《養犬管理條例》，《條例》同樣規定，攜帶犬隻進行戶外活動時，應當束1.5公尺以內的牽引繩牽領，並應當主動避讓行人。坐電梯時，應避開使用高峰期，並懷抱、或為犬隻戴嘴套，或將其裝入犬袋或籠內。
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