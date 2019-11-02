ECFA明年終止？ 陸學者：早期收獲計劃才是重點

2019-11-02 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



福建江夏學院法學院副教授曾麗凌認為，大陸十分珍惜來之不易的兩岸關係和平發展成果，應不會輕言終止ECFA。聯合報系資料照片 分享 facebook

對於兩岸經濟合作架構協議（ECFA）明年是否面臨「十年大限」的問題，福建江夏學院法學院副教授，台灣法研究所研究員曾麗凌認為，世貿組織（WTO）並不存在這類強制性規則，早期收獲計劃才是現階段考慮終止與否的重點，而非ECFA協議本身。

曾麗凌接受中評社訪問時表示，ECFA始終在WTO的制度框架下進行，其目的在於透過減免關稅及逐步減少商業壁壘，大陸自2000年之後，就成為台灣最主要的貿易夥伴，因此ECFA可以說是台灣簽署過的最重要的經濟協議。

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她指出，ECFA本身是一個具有法律效力的協議，WTO網站中RTA數據庫中信息也顯示ECFA於2010年9月12日生效。但除早期收獲計劃外，其他條款尚不涉及具體內容，僅是為兩岸未來實質性貿易自由化計劃提供規範基礎，其履行進程與推進尚待後續性協商的開展。

曾麗凌指出，ECFA下的早期收獲計劃可以說是相當不平衡的計劃，在關稅減讓項目上面呈現出明顯的「降稅不對等、開放不對稱」。無論是貨物貿易還是服務貿易，早期收獲計劃執行成果均顯示，台灣受益頗豐。

她認為，在兩岸後續未達成有效的貨物貿易和服務貿易的情況下，早期收獲計劃是否應暫時中止，才是真正的需要考慮的問題。事實上，早期收獲計劃項下的減免稅項目的中止在法律上也是可能的。在WTO制度下，若符合特定的條件，成員方有權暫停關稅減讓義務。

曾麗凌指出，ECFA僅是「目錄式」框架協議，不涉及具體的實質性安排及雙方權利義務關係。終止與不終止，對當下兩岸經濟層面不具有實質性意義。大陸十分珍惜這一來之不易的兩岸關係和平發展成果，應不會輕言終止。

至於所謂ECFA有效期到2020年的說法，曾麗凌表示，事實上，WTO並不存在這類強制性規則。ECFA作為一項框架過渡性安排，並沒有對達成真正的自由貿易協定設置時間表或期限，其內容也離真正的RTA（自由貿易協定）有不小的距離。