阿里淨利大增2.6倍 超預期
阿里巴巴集團昨（1）日在美股盤前公布截至今年9月底的2020財年第2季財報，淨利為人民幣725.4億元（約新台幣3,155億元），年增262%，增長遠超過市場預期，為今年是第11個「雙11」購物節拉開序幕。
這也是馬雲卸下阿里巴巴董事局主席後，阿里交出的首份財報。
阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結束。財報顯示，阿里巴巴第2財季（今年7月至9月）營收為人民幣1,190.2億元，年增40%，超出市場預期，同時也是連續11季營收增長超過40%，高於行業增速。
公司第2財季淨利為人民幣725.4億元，年增262%；非美國通用會計準則下的淨利為人民幣327.5億元，年增40%。
財報指出，淨利的高速增長，與螞蟻金服業務獲得的股權收益有關。阿里於9月23日成為螞蟻金服33％的股權持有人，阿里一次性收到螞蟻金服股權產生的收益為人民幣692億元。
包括淘寶、天貓在內的大陸零售市場移動月活躍用戶達7.85億戶，較今年6月勁增3,000萬戶；年度活躍消費者增長1,900萬至6.93億。用戶基數快速、持續的增長，是今年天貓雙11的關鍵引擎，根據淘寶天貓總裁蔣凡預計，今年參與天貓雙11的用戶將增長1億，形成更加澎湃的新消費浪潮。
阿里財報表示，淘寶天貓用戶在一二線城市和三線以下的下沉市場，都保持高速的用戶增長。淘系為不同層次、不同需求的消費者提供多元化的供給，強化用戶吸引力；超過50%的天貓商家透過直播和消費者互動，從而更好把握淘系內容化、社區化趨勢帶來的增長機會。
財報顯示，阿里巴巴的核心電商業務第2季營收為1,012.2億元，去年同期為724.75億元，年增39.7%。
截至9月30日，阿里巴巴的雲計算業務營收為92.91億元，年增長64%。
在創新科技方面，阿里巴巴表示，集團以1,005項區塊鏈專利連續三年位居全球第一。同時，螞蟻金服自研數據庫OceanBase，創造連線交易處理系統的世界紀錄。
阿里巴巴股價在美股盤前一度上漲3%，後由漲轉跌，截至晚間9時，股價跌近0.5%。
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