陸製造業PMI 兩年半新高

2019-11-02 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



財新網昨（1）日發布10月中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.7，較9月上升0.3個百分點，連續四個月回升，且創逾兩年半新高，顯示內外需求出現好轉，但生產增加並未帶動就業回升，判斷製造業是否回穩仍然有待觀察。

但此一走勢與官方發布的製造業PMI不一致，大陸國家統計局發布的10月製造業PMI為49.3，僅略高於春節的2月，為年內次低，且連續第六個月處在榮枯線下方。

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財新製造業PMI顯示，10月新訂單指數大幅上揚，創2013年2月以來最高，外需明顯改善，新出口訂單指數反彈至榮枯分界線以上，是2018年3月中美貿易衝突爆發以來最高。廠商普遍反映，市況有所轉強，海內外客戶需求均出現改善。

內外需大幅好轉，帶動廠商擴大生產，產出指數已連續四個月上升，創2017年以來最高。分類數據顯示，三大產品類別產量均有所增長，其中投資品類領先。

財新智庫莫尼塔研究首席經濟學家鐘正生指出，10月大陸經濟繼續以較快速度修復，製造業新訂單大幅好轉，出口也呈現中美貿易衝突以來最快的擴張速度，但企業信心依然較弱，供貨更加拖延、庫存行為也並不積極、就業持續收縮。