中共代理人修法出爾反爾 台企聯強烈譴責民心不寧
2019-11-01 22:26
聯合報 特派記者林宸誼
╱上海即時報導
民進黨立院黨團日前將「中共代理人」法案付委完成一讀，大陸全國台企聯1日晚間再度透過新聞稿，強烈譴責這種「出爾反爾」的事情，讓許多台商都感到憤怒，惡法若不除、民心則不寧。
台企聯表示，8、9月間，嚴重危害台灣民眾自由的「中共代理人」修法一經提出，全國台企聯代表廣大台商發表聲明，對此惡法強烈反對，而陸委會、海基會公開表示請台商「放心、放心、再放心」。
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但目前情勢的轉變，已使大家喪失信心，強行推進「中共代理人」修法完成付委，將再度讓眾多的無辜台灣民眾、廣大台商心生恐慌，這種做法如何讓台商「放心」？如何再相信此一惡法「與台商無關、請台商好好賺錢」？
台企聯指出，所謂「中共代理人」修法法案是個「惡法」，是不爭的事實，也是普羅大眾的共識，現實中兩岸間廣泛通婚，密切的經貿、文化、旅遊、宗教、體育交流更是千絲萬縷，多元而互融。
按照目前的修法意見，無異授予當權者「莫須有」罪名的尚方寶劍，製造白色恐怖，讓往來於兩岸間的廣大民眾，包括數以百萬計的台商、台胞、台生或到大陸交流、考察、旅遊的同胞陷於恐懼之中。
台企聯認為，甚至連大陸民眾或團體到台灣，接待他們的公司、單位，也可能也無故中搶，若此法成真，無異宣告台灣民主價值以及言論自由的死亡，吾輩豈能等閒視之。
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