鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票
2019-11-01 17:23
聯合報 記者許依晨
／台北即時報導
為鼓勵在大陸工作、生活的台灣民眾明年1月11日總統大選踴躍返台投票，大陸全國台企聯代表數百萬台商、台胞、台生爭取「大選+春節」返台優惠機票，包括大陸國航、南航、東航等10家大陸航空公司，以及華航、長榮2家台灣航空公司都提出超值的選舉和春節機票。
台企聯發布「關於2020年台胞返鄉團購機票」通知，表示應廣大會員和台商的強烈要求，為協助和方便大陸台胞在2020年台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，台企聯與兩岸各航空公司進行溝通協商，商定了2020年「台胞返鄉團購機票」事宜。
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通知指出，目前兩岸共有12家航空公司均已提出具體操作辦法和票價。大陸的國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司，提供一次往返機票，和綁定2020年春節的兩次往返套票；台灣的華航、長榮航空公司則以「雙11」名義推出促銷方案。
根據兩岸各家航空公司所提的具體「台胞返鄉團購機票」方案，例如，大陸國航北京、成都、重慶往返台北，一次往返含稅價人民幣2,000元（約新台幣8,600元），二次往返合計4,200元（約新台幣1.8萬元）；大陸東方航空與上海航空只要是大陸始發至台灣的往返程，一次往返為1,800元（約新台幣7,740元），二次往返合計3,600元（約新台幣1.5萬元）。票價可說是「超優惠」，尤其這段期間正值大選與春節返鄉高峰期間。
至於台籍航空華航和長榮的方案則以「雙11」促銷為名。透過華航官網購票，即享89折優惠；長榮則根據出發地不同票價也有不同，優惠票價最高的為哈爾濱到桃園含稅價人民幣2,744元，最低為黃山到桃園、無錫到高雄的1,604元。
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