親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

私菸案轉守為攻 2少校直呼：逃稅的根本是華航

首里城大火一發不可收拾 原因指向沖繩獨有紅漆

鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票

2019-11-01 17:23聯合報 記者許依晨／台北即時報導

為鼓勵在大陸工作、生活的台灣民眾明年1月11日總統大選踴躍返台投票，大陸全國台企聯代表數百萬台商、台胞、台生爭取「大選+春節」返台優惠機票，包括大陸國航、南航、東航等10家大陸航空公司，以及華航、長榮2家台灣航空公司都提出超值的選舉和春節機票。

台企聯發布「關於2020年台胞返鄉團購機票」通知，表示應廣大會員和台商的強烈要求，為協助和方便大陸台胞在2020年台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，台企聯與兩岸各航空公司進行溝通協商，商定了2020年「台胞返鄉團購機票」事宜。

通知指出，目前兩岸共有12家航空公司均已提出具體操作辦法和票價。大陸的國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司，提供一次往返機票，和綁定2020年春節的兩次往返套票；台灣的華航、長榮航空公司則以「雙11」名義推出促銷方案。

根據兩岸各家航空公司所提的具體「台胞返鄉團購機票」方案，例如，大陸國航北京、成都、重慶往返台北，一次往返含稅價人民幣2,000元（約新台幣8,600元），二次往返合計4,200元（約新台幣1.8萬元）；大陸東方航空與上海航空只要是大陸始發至台灣的往返程，一次往返為1,800元（約新台幣7,740元），二次往返合計3,600元（約新台幣1.5萬元）。票價可說是「超優惠」，尤其這段期間正值大選與春節返鄉高峰期間。

至於台籍航空華航和長榮的方案則以「雙11」促銷為名。透過華航官網購票，即享89折優惠；長榮則根據出發地不同票價也有不同，優惠票價最高的為哈爾濱到桃園含稅價人民幣2,744元，最低為黃山到桃園、無錫到高雄的1,604元。

明年1月11日台灣舉行總統大選，大陸全國台企聯爭取推出「大選+春節」返台優惠機票...
明年1月11日台灣舉行總統大選，大陸全國台企聯爭取推出「大選+春節」返台優惠機票，鼓勵在大陸的國人踴躍回台投票。（新華網）
分享

機票春節票價
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

西進台灣創藝生活節行銷嘉義品牌 用美味擄獲陸客

2019-11-01 14:17

香港：抗議不斷 GDP可能10年來首次負增長

2019-11-01 09:56

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

10月房市 三亞找房熱度最高

2019-11-01 01:35

離岸轉手買賣 滬自貿區7措施相挺

2019-11-01 01:35

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮

2019-11-01 01:35

深圳區塊鏈電子發票 破1千萬張

2019-11-01 01:34

雇員今年平均加薪3.6% 明年預期加3%

2019-11-01 01:34

香港樓價指數連跌4個月 9月跌最深

2019-11-01 01:34

專家：贛州應籌建「江西港澳科創園」

2019-11-01 01:34

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

昆山推專項措施 降貿易摩擦

2019-10-31 23:23

深交所：前三季深市上市公司合計淨利6433億元

2019-10-31 21:07

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02

阿里巴巴最早11月香港上市 預計籌資150億美元

2019-10-31 14:40

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

匯豐帶頭調降港幣最優利率及存款利率

2019-10-31 13:03

傳北韓牡丹峰樂團12月赴大陸巡迴演出

2019-10-31 11:32

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24

江蘇近百家台企 所得稅減31.3億人民幣

2019-10-31 04:24

杭州設全球數字金融中心

2019-10-31 04:24

亞投行大樓 吸國際企業聚集

2019-10-31 04:23

「菜鳥號」貨機串起中俄 快遞快80%

2019-10-31 04:19

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

精博台商專欄／境外公司經濟實質 停看聽

2019-10-30 23:03

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

U值媒／「四中全會」中共意欲鞏固一黨獨裁？

2019-10-30 11:38

陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23
看更多

熱門文章

中共四中全會公報出爐 北京對港政策將出現大轉折

2019-11-01 00:01

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31

四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12

台師大退休教授遭陸國安理由關押 刑期3至4年

2019-11-01 11:59

四中「雙十三」 劃中共30年執政路

2019-11-01 00:15

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

居住證發放1年 已20萬香港居民申請大陸居住證

2019-11-01 13:13

南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04

台師大退休教師傳失蹤 陸委會：若屬實陸方應通報

2019-11-01 12:09

002艦交付在即！傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48

萬聖節反送中 港民戴面具上街

2019-10-31 21:47

我專家：陸經濟下滑 統戰力道減弱

2019-11-01 00:15

英外相：港府和抗爭民眾應尊重自治和法治

2019-10-31 21:49

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

香港高院頒臨時禁制令 禁止在網路煽動暴力

2019-10-31 21:53

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

嫌囚衣太醜、沒吹風機…「公主病」女貪官哭喊要回家

2019-11-01 12:45

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

港澳基本法委員會主任：一國兩制底線不容挑戰

2019-11-01 12:42

解讀四中全會公報 北京將加強管制香港

2019-10-31 23:23

鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票

2019-11-01 17:23

中共19屆四中全會後 港基本法23條恐再臨

2019-11-01 17:42

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮

2019-11-01 01:35

回應四中 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-11-01 00:15

英國發布香港問題半年報告 籲反送中採政治解決

2019-11-01 16:29

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

西進台灣創藝生活節行銷嘉義品牌 用美味擄獲陸客

2019-11-01 14:17

深圳區塊鏈電子發票 破1千萬張

2019-11-01 01:34

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

催淚煙彌漫蘭桂坊 美提法案撐港民

2019-11-01 12:00

芬蘭第一大報訪謝武樵 民主台灣是香港希望

2019-11-01 04:22

香港樓價指數連跌4個月 9月跌最深

2019-11-01 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top