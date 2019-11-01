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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

西進台灣創藝生活節行銷嘉義品牌 用美味擄獲陸客

2019-11-01 14:17聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉義市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文化促進協會共42人，將嘉義最地道特色小吃帶往會場，用美味擄獲陸客，讓參與民眾感受台灣最熱情的魅力。

生活節舉辦3年，前2年反應熱烈，今年第三屆延長至5天，現場除夜市小吃，今年在縣市館更有農特產品及各式文創商品，呈現台灣地方創生精神，展區分特產市集、美食聚落、文創空間及縣市專區共168個攤位，以客家花布作為主 視覺，營造台灣地方文化的氣氛。

最大賣點在美食專區，商圈文化促進協會帶來美食小吃包括，協會理事長劉慶宗半畝田冠軍牛肉麵、經典款珍珠奶茶、大腸包小腸、炸雞排、貢丸湯、章魚腳、甘梅薯條、蘿蔔糕、烤玉米、日月潭紅茶、金桔檸檬、冬瓜茶、木瓜牛奶，連同阿婆一起空運來深圳的茶葉蛋等，讓深圳民眾輕鬆遍嘗台灣庶民美食。

嘉市除20間廠商推出商圈美食，挑逗民眾味蕾，縣市專區帶來阿里山聯興茶葉、百家珍釀造醋，還有甫獲得108年度特色小吃及伴手禮選拔優勝的小夫妻拌麵、渼橘客優格、及阿里山森鐵故事館，打造亮麗的嘉義城市品牌。

工策會總幹事陳香縈首次率團隊到海外策展，她說，嘉市存在許多特色品牌，尤其今年百大品牌系列推動下有顯著的宣， 電子支付、社群行銷都成熟，她將嘉義特色品牌空運到深圳，2019台灣創藝生活節今天起到5日止在深圳市福田區東海城市廣場舉行，更多活動花絮請見嘉義市工商發展投資策進會粉絲專頁: https://www.facebook.com/idipc.chiayi/

2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文...
2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文化促進協會共42人，將嘉義最地道特色小吃帶往會場。圖／市府提供
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2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文...
2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文化促進協會共42人，將嘉義最地道特色小吃帶往會場。圖／市府提供
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2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文化促進協會共42人，將嘉義最地道特色小吃帶往會場。圖／市府提供
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2019大陸深圳台灣創藝生活節今天盛大登場，嘉市工策會總幹事陳香縈率領嘉市商圈文化促進協會共42人，將嘉義最地道特色小吃帶往會場。圖／市府提供
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