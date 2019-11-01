昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列
江蘇昆山31日舉辦2019金秋經貿洽談會。市委書記杜小剛宣布，在應對貿易摩擦方面，昆山除了制定專項措施，也透過創新構建「雙層掛鈎」模式，引導企業採集團內部產能調整、分段出口等方式因應。
昆山是電子業台商投資大陸的聚集地，中美貿易戰對台商影響不小。杜小剛提出的應對貿易摩擦作法，台商電子業是主要適用對象。
今年是昆山撤縣設市30周年。洽談會現場首度頒發「2019 年外貿穩增長突出貢獻獎」，頒給今年進出口額較大且保持增長的企業，共有9家，分別是：仁寶集團、緯創集團、世碩電子（昆山）有限公司、戴爾貿易（昆山）有限公司、昆山葉水福物流有限公司、牧田集團、昆山新寧集團、富士康集團、立訊電子科技（昆山）有限公司。
「2019 年工業穩增長突出貢獻獎」部分，主要頒發給今年產值較大且增長較快的企業，共有7家獲獎。分別是：仁寶資訊技術（昆山）有限公司、三一重機有限公司、緯視晶光電（昆山）有限公司、立訊電子科技（昆山）有限公司、昆山丘鈦微電子科技有限公司、富士康（昆山）電腦接插件有限公司、滬士電子股份有限公司。
獲獎者中，台商占一半左右。經貿洽談會現場還舉行項目簽約儀式，有100個簽約項目落戶昆山，投資總額人民幣800億元。其中，百億級專案四個，投資總額337.3億元；重大產業專案40個，投資總額，291.5億元;總部及服務業專案20個，投資總額109億元；人才科創專案20個，投資總額62.8億元。
頒獎儀式重點表彰2019年度對全市外資、外貿、產值、稅收等有貢獻的企業，頒發了2019年度「招商護商之星」、昆山市榮譽市民「瓊花獎」；發布《2019年度「招商護商服務月」先進做法案例集》和「昆山市精准招商目錄圖譜」。
昆山市委書記杜小剛在會中表示，將啟動產業供需對接平台等行動，為企業高質量發展營造最佳環境。今年8月，「昆山市實施精准招商行動意見」公布，瞄準產業鏈關鍵核心、央企、總部、500強和人才科創，擴大引資，加快落實一批優質項目；2019年初，昆山市推出優化營商環境23條政策和10項配套措施，「昆山服務」升級版應運而生。
今年1—9月昆山全市地區生產總值年增7%，增速位列蘇州各板塊第一；規模以上工業總產值逆勢增長1.7%；固定資產投資人民幣563.5億元，增長4.2%；高新技術企業1211家，位居大陸同類城市第一；實際利用外資7.5億美元，位居蘇州第一。
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