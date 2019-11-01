親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台師大退休教師傳中國失蹤 校方與家屬瞭解中

「學姐」遭性騷擾案下封口令？黃瀞瑩：細節不願多談

香港：抗議不斷 GDP可能10年來首次負增長

2019-11-01 09:56德國之聲 德國之聲

據報道，萬聖節前夜，香港多個區域出現反政府抗議活動。據香港媒體報道，晚上7點多，在蘭桂坊有不少市民開始呼喊諸如"Stand With Hong Kong"、"時代革命"等口號，叫口號約數分鐘後便散去。在集會游行中，示威者呼籲市民"扮鬼扮馬""慶節"，借以反對《禁蒙面法》。

路透社報道稱，香港警察在旺角使用了催淚彈驅散蒙面抗議者。抗議者當中有人向警察照射鐳射筆，還有人將垃圾桶和其它雜物推到路中間做路障。

還有報道說，警方呼籲當區店鋪有需要時提早關門，以配合警方行動，不過有酒吧表明會如常營業。

昨天（10月30日），英國"亞洲之家"當天在香港舉辦經貿會議，林鄭月娥出席並发表主旨演講。她指出，今年6月至今持續升級的暴力使香港的經濟受損，危及旅游業以及零售、餐飲、運輸等諸多相關行業。其中旅游業本月前半月面臨游客數量同比減少約半數的局面，零售業8月出現有記錄以來單月零售總額同比最大跌幅。

據報道，香港特區政府近期已經推出3輪、總金額超過200億港元的經濟紓困措施，支持面臨困境的中小企業。

據路透社報道，在全球經濟放慢、本地社會動蕩持續的雙重夾擊下，香港GDP已經連續兩個季度出現負增長，因此已步入技術性衰退。港府預料經濟短期內難有起色，2019年全年GDP很可能會呈現負增長，這將為10年來首見。

香港特區政府周四发布的預先估計數字顯示，第三季度GDP按年下跌2.9%，為10年來再度出現負增長；同時，第三季度GDP按季亦下跌3.2%，"為連續兩個季度錄得按季負增長，經濟已步入技術性衰退"。

路透社報道說，香港政府发言人表示，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，去年已經出現下滑趨勢。最近更是受到本地社會事件嚴重沖擊，情況急轉直下。

发言人表示，"展望未來，由於環球經濟增長短期內料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社會事件的沖擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年余下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力"。

路透社報道稱，因香港政府修訂《逃犯條例》引发的社會動蕩至今已持續4個多月，抗議示威活動時常引发大型的警民沖突，令游客對香港望而卻步，而本地居民亦往往因主要交通工具暫停運作及封路等而影響出行。在經濟衰退的趨勢下，零售餐飲業更是首當其沖。

本周四（10月31日），中共十九屆四中全會閉幕。會議公報中指出，全會提出，"堅持和完善'一國兩制'制度體系，推進祖國和平統一"。公報指出，"必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合发展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對'台獨'、促進統一"。

本文章由德國之聲授權提供】

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

10月房市 三亞找房熱度最高

2019-11-01 01:35

離岸轉手買賣 滬自貿區7措施相挺

2019-11-01 01:35

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮

2019-11-01 01:35

深圳區塊鏈電子發票 破1千萬張

2019-11-01 01:34

雇員今年平均加薪3.6% 明年預期加3%

2019-11-01 01:34

香港樓價指數連跌4個月 9月跌最深

2019-11-01 01:34

專家：贛州應籌建「江西港澳科創園」

2019-11-01 01:34

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

昆山推專項措施 降貿易摩擦

2019-10-31 23:23

深交所：前三季深市上市公司合計淨利6433億元

2019-10-31 21:07

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02

阿里巴巴最早11月香港上市 預計籌資150億美元

2019-10-31 14:40

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

匯豐帶頭調降港幣最優利率及存款利率

2019-10-31 13:03

傳北韓牡丹峰樂團12月赴大陸巡迴演出

2019-10-31 11:32

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24

江蘇近百家台企 所得稅減31.3億人民幣

2019-10-31 04:24

杭州設全球數字金融中心

2019-10-31 04:24

亞投行大樓 吸國際企業聚集

2019-10-31 04:23

「菜鳥號」貨機串起中俄 快遞快80%

2019-10-31 04:19

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

精博台商專欄／境外公司經濟實質 停看聽

2019-10-30 23:03

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

U值媒／「四中全會」中共意欲鞏固一黨獨裁？

2019-10-30 11:38

陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

明年ECFA是否終止？國台辦回應了

2019-10-30 10:44
看更多

熱門文章

中共四中全會公報出爐 北京對港政策將出現大轉折

2019-11-01 00:01

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

陸男一腳長9隻腳趾 只因家人一句話多年沒求醫

2019-10-31 16:59

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

今晚萬聖夜 香港「禁蒙面法」如何執行讓人頭大

2019-10-31 16:20

四中「雙十三」 劃中共30年執政路

2019-11-01 00:15

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

真人版春麗！山東甜美女醫 白袍下肌肉超猛

2019-10-31 13:31

香港第三季GDP年減2.9% 創10年來最差紀錄

2019-10-31 17:25

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

為了弟…女大生日花2元剩21公斤 網友嘆「社會對不起妳」

2019-10-31 13:33

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

河南1銀行爆擠兌 取款排千號 當局急喊「銀行是國家的…」

2019-10-31 12:59

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48

萬聖節反送中 港民戴面具上街

2019-10-31 21:47

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

男子遭蛇咬傷「斷指求生」 醫：沒必要

2019-10-31 14:20

我專家：陸經濟下滑 統戰力道減弱

2019-11-01 00:15

英外相：港府和抗爭民眾應尊重自治和法治

2019-10-31 21:49

四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

香港高院頒臨時禁制令 禁止在網路煽動暴力

2019-10-31 21:53

港交所行政總裁：香港回歸模式有BUG

2019-10-31 13:21

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39

林鄭月娥：自己不會休息 禮賓府可借商界招待貴賓

2019-10-31 15:47

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

9月訪港旅客 較去年同期重挫逾三成

2019-10-31 16:44

港民主派就禁蒙面法提司法覆核 高等法院今開庭

2019-10-31 11:13

海地風險高 香港赤臘角機場2050恐滅頂

2019-10-31 13:04

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

匯豐帶頭調降港幣最優利率及存款利率

2019-10-31 13:03

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02

解讀四中全會公報 北京將加強管制香港

2019-10-31 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top