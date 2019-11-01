香港：抗議不斷 GDP可能10年來首次負增長
據報道，萬聖節前夜，香港多個區域出現反政府抗議活動。據香港媒體報道，晚上7點多，在蘭桂坊有不少市民開始呼喊諸如"Stand With Hong Kong"、"時代革命"等口號，叫口號約數分鐘後便散去。在集會游行中，示威者呼籲市民"扮鬼扮馬""慶節"，借以反對《禁蒙面法》。
路透社報道稱，香港警察在旺角使用了催淚彈驅散蒙面抗議者。抗議者當中有人向警察照射鐳射筆，還有人將垃圾桶和其它雜物推到路中間做路障。
還有報道說，警方呼籲當區店鋪有需要時提早關門，以配合警方行動，不過有酒吧表明會如常營業。
昨天（10月30日），英國"亞洲之家"當天在香港舉辦經貿會議，林鄭月娥出席並发表主旨演講。她指出，今年6月至今持續升級的暴力使香港的經濟受損，危及旅游業以及零售、餐飲、運輸等諸多相關行業。其中旅游業本月前半月面臨游客數量同比減少約半數的局面，零售業8月出現有記錄以來單月零售總額同比最大跌幅。
據報道，香港特區政府近期已經推出3輪、總金額超過200億港元的經濟紓困措施，支持面臨困境的中小企業。
據路透社報道，在全球經濟放慢、本地社會動蕩持續的雙重夾擊下，香港GDP已經連續兩個季度出現負增長，因此已步入技術性衰退。港府預料經濟短期內難有起色，2019年全年GDP很可能會呈現負增長，這將為10年來首見。
香港特區政府周四发布的預先估計數字顯示，第三季度GDP按年下跌2.9%，為10年來再度出現負增長；同時，第三季度GDP按季亦下跌3.2%，"為連續兩個季度錄得按季負增長，經濟已步入技術性衰退"。
路透社報道說，香港政府发言人表示，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，去年已經出現下滑趨勢。最近更是受到本地社會事件嚴重沖擊，情況急轉直下。
发言人表示，"展望未來，由於環球經濟增長短期內料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社會事件的沖擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年余下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力"。
路透社報道稱，因香港政府修訂《逃犯條例》引发的社會動蕩至今已持續4個多月，抗議示威活動時常引发大型的警民沖突，令游客對香港望而卻步，而本地居民亦往往因主要交通工具暫停運作及封路等而影響出行。在經濟衰退的趨勢下，零售餐飲業更是首當其沖。
本周四（10月31日），中共十九屆四中全會閉幕。會議公報中指出，全會提出，"堅持和完善'一國兩制'制度體系，推進祖國和平統一"。公報指出，"必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合发展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對'台獨'、促進統一"。
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