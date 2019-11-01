香港：抗議不斷 GDP可能10年來首次負增長

2019-11-01 09:56 德國之聲 德國之聲



據報道，萬聖節前夜，香港多個區域出現反政府抗議活動。據香港媒體報道，晚上7點多，在蘭桂坊有不少市民開始呼喊諸如"Stand With Hong Kong"、"時代革命"等口號，叫口號約數分鐘後便散去。在集會游行中，示威者呼籲市民"扮鬼扮馬""慶節"，借以反對《禁蒙面法》。

路透社報道稱，香港警察在旺角使用了催淚彈驅散蒙面抗議者。抗議者當中有人向警察照射鐳射筆，還有人將垃圾桶和其它雜物推到路中間做路障。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

還有報道說，警方呼籲當區店鋪有需要時提早關門，以配合警方行動，不過有酒吧表明會如常營業。

昨天（10月30日），英國"亞洲之家"當天在香港舉辦經貿會議，林鄭月娥出席並发表主旨演講。她指出，今年6月至今持續升級的暴力使香港的經濟受損，危及旅游業以及零售、餐飲、運輸等諸多相關行業。其中旅游業本月前半月面臨游客數量同比減少約半數的局面，零售業8月出現有記錄以來單月零售總額同比最大跌幅。

據報道，香港特區政府近期已經推出3輪、總金額超過200億港元的經濟紓困措施，支持面臨困境的中小企業。

據路透社報道，在全球經濟放慢、本地社會動蕩持續的雙重夾擊下，香港GDP已經連續兩個季度出現負增長，因此已步入技術性衰退。港府預料經濟短期內難有起色，2019年全年GDP很可能會呈現負增長，這將為10年來首見。

香港特區政府周四发布的預先估計數字顯示，第三季度GDP按年下跌2.9%，為10年來再度出現負增長；同時，第三季度GDP按季亦下跌3.2%，"為連續兩個季度錄得按季負增長，經濟已步入技術性衰退"。

路透社報道說，香港政府发言人表示，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，去年已經出現下滑趨勢。最近更是受到本地社會事件嚴重沖擊，情況急轉直下。

发言人表示，"展望未來，由於環球經濟增長短期內料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社會事件的沖擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年余下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力"。

路透社報道稱，因香港政府修訂《逃犯條例》引发的社會動蕩至今已持續4個多月，抗議示威活動時常引发大型的警民沖突，令游客對香港望而卻步，而本地居民亦往往因主要交通工具暫停運作及封路等而影響出行。在經濟衰退的趨勢下，零售餐飲業更是首當其沖。

本周四（10月31日），中共十九屆四中全會閉幕。會議公報中指出，全會提出，"堅持和完善'一國兩制'制度體系，推進祖國和平統一"。公報指出，"必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合发展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對'台獨'、促進統一"。

【 本文章由德國之聲授權提供】