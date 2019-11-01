專家：贛州應籌建「江西港澳科創園」

2019-11-01 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國新型工業化與城鎮化發展論壇（第五屆年會）暨江西贛州對接融入粵港澳大灣區建設高峰論壇10月31日在贛州舉行，與會學者指出，隨著贛州至深圳高鐵即將通車，贛州應盡快籌建「江西港澳科創園」，積極承接港澳產業轉移，推動江西與粵港澳大灣區的深度合作。

大陸國家鐵路局總工程師兼科技與法制司長嚴賀祥作主旨演講時提出，1996年京九鐵路開通，贛州迎來第一次歷史發展機遇。而今，昌贛高鐵（江西南昌至贛州）即將開通，直通粵港澳大灣區的贛深高鐵（江西贛州至廣東深圳）將於2021年開通，這是贛州的第二次歷史發展機遇。

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嚴賀祥建議，贛州以高鐵為契機，瞄準粵港澳大灣區世界級製造產業集群和國際金融樞紐建設，積極承接產業轉移，加快贛州稀土等特色產業建設，打造粵港澳大灣區的重要產業協作區。

華東交通大學黨委書記萬明則認為，贛州應建設一批直供大灣區的優質農產品供應基地、建大灣區生態康養旅遊後花園、改善營商環境、加強知識產權保護，「在運用上，可結合醫藥、稀土、新能源、電子信息等產業做知識產權的研究」。

以江西省社會科學院經濟所副所長、研究員高玫領銜的課題組詳細分析了江西對接粵港澳大灣區的優勢和基礎分析、面臨的困難和應把握的幾個問題。

論壇期間，課題組提出「加快基礎設施互聯互通，推進與大灣區的產業融合發展，營造法制化、市場化、便利化和國際化的營商環境，深化科技創新對接，加強人才教育合作，強化體制機制推動力」等六條推動江西與粵港澳大灣區深度合作的對策建議。

在構建人才交流平台方面，課題組提出，贛州應盡快籌建江西港澳科創園，使之成為省市政協港澳委員的交流中心、在贛港澳企業家的聯誼中心、贛港澳創科人才工作站、贛港澳聯絡服務中心和港澳新創技術的產業化落地平台。