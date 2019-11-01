深圳區塊鏈電子發票 破1千萬張

2019-11-01 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據香港中通社報導，深圳市區塊鏈電子發票開票量已突破1,000萬張，這是繼去年8月中國大陸首張區塊鏈電子發票在深圳誕生以來的又一個里程碑。

報導稱，深圳市稅務局近日宣布一個目標：2020年1月1日深圳前海將率先實現電子發票全覆蓋，即發票無紙化。在新技術創新應用上，深圳顯示了其先行示範區的優勢與魄力，為「區塊鏈+稅務」提供寶貴的經驗。

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據了解，10月30日12時39分，由騰訊金融科技提供底層技術支持的第1,000萬張區塊鏈電子發票在深圳開出。其開票企業表示，在上線區塊鏈電子發票後，體驗到了不少便利，如區塊鏈電子發票按需使用，無需定期往返稅務局領購發票，大大降低了公司辦稅人員的工作負擔，提升了工作效率；免費用票，也讓企業降低了額外的財務成本。

此外，用戶在平台上購物時，自行申請開票，無需人工干預，減少了企業人力投入。 深圳市區塊鏈電子發票經過一年多落地應用，目前已接入企業超過7,600家，開票數量突破1,000萬張，開票金額超過人民幣70億元。區塊鏈電子發票被廣泛應用於金融保險、零售、酒店餐飲、停車服務等上百個行業。

2018年5月24日，大陸國家稅務總局深圳市稅務局和騰訊公司共同成立「智稅」創新實驗室，攻克區塊鏈電子發票的技術問題。

8月10日，由騰訊金融科技提供底層技術支持的中國內地首張區塊鏈電子發票在深圳國貿餐廳開出，深圳市成為全國首個區塊鏈電子發票試點城市。

此後，區塊鏈電子發票相繼在深圳市招商銀行、平安銀行、沃爾瑪門店、國大藥房以及微信支付商戶平台開通。

2019年起，區塊鏈電子發票上線深圳地鐵、出租車、機場大巴等交通場景，並擴大到萬科等物業行業。