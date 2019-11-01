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雇員今年平均加薪3.6% 明年預期加3%

2019-11-01 01:34聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

香港人力資源管理學會31日公布「2019年薪酬趨勢調查」顯示，儘管面臨失業率上升、經濟不穩，以及反送中抗爭等一連串社會事件影響，香港雇員2019年平均加薪幅度仍達3.6%，較去年微升0.4個百分點。

據中新社報導，這次調查於今年8月至9月間進行，共訪問94家來自15個不同行業的機構，涵蓋全職雇員人數14.5萬人。

調查結果顯示，95.6%機構表示今年有加薪，僅3.3%機構凍薪，1.1%機構實行減薪。雇員今年整體加薪幅度為3.6%，扣除通脹後實質加幅為0.8%。

展望來年，51.1%受訪機構表示雇員將獲加薪，只有1.1%機構預期會凍薪，47.8%則暫無具體規劃。中新社指出，綜合所有提供2020年1月至4月期間預計調升基本薪金的機構資料，2020年平均加薪幅度為3%。

香港人力資源管理學會副會長孔于人表示，香港近期的社會事件雖然對個別行業帶來影響，但金融、教育、醫療等行業均未見受影響。 孔于人進一步指出，香港的國際信貸評級仍維持在高的評級，庫房仍有大額盈餘，再加上特區政府最近推出的多輪紓困措施，都大大提升企業的信心。「所以我相信來年加薪3%，會是一個比較保守的估計。」

孔于人在記者會上補充，學會於本月曾進行跟進調查，機構回覆稱會先審視成本、財政費用、工作流程等以應對香港當前的局勢，而減薪、裁員反而是靠後的考慮，故學會對未來展望不太悲觀。

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