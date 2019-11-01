雇員今年平均加薪3.6% 明年預期加3%
2019-11-01 01:34聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
香港人力資源管理學會31日公布「2019年薪酬趨勢調查」顯示，儘管面臨失業率上升、經濟不穩，以及反送中抗爭等一連串社會事件影響，香港雇員2019年平均加薪幅度仍達3.6%，較去年微升0.4個百分點。
據中新社報導，這次調查於今年8月至9月間進行，共訪問94家來自15個不同行業的機構，涵蓋全職雇員人數14.5萬人。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
調查結果顯示，95.6%機構表示今年有加薪，僅3.3%機構凍薪，1.1%機構實行減薪。雇員今年整體加薪幅度為3.6%，扣除通脹後實質加幅為0.8%。
展望來年，51.1%受訪機構表示雇員將獲加薪，只有1.1%機構預期會凍薪，47.8%則暫無具體規劃。中新社指出，綜合所有提供2020年1月至4月期間預計調升基本薪金的機構資料，2020年平均加薪幅度為3%。
香港人力資源管理學會副會長孔于人表示，香港近期的社會事件雖然對個別行業帶來影響，但金融、教育、醫療等行業均未見受影響。 孔于人進一步指出，香港的國際信貸評級仍維持在高的評級，庫房仍有大額盈餘，再加上特區政府最近推出的多輪紓困措施，都大大提升企業的信心。「所以我相信來年加薪3%，會是一個比較保守的估計。」
孔于人在記者會上補充，學會於本月曾進行跟進調查，機構回覆稱會先審視成本、財政費用、工作流程等以應對香港當前的局勢，而減薪、裁員反而是靠後的考慮，故學會對未來展望不太悲觀。
留言