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香港樓價指數連跌4個月 9月跌最深

2019-11-01 01:34聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

反送中抗爭迄今已持續近五個月，也導致香港房價指數連續四個月走低。 香港中通社
反送中抗爭迄今已持續近五個月，也導致香港房價指數連續四個月走低。 香港中通社
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香港差餉物業估價署10月31日公布的最新數據顯示，今年9月香港私人住宅售價指數進一步降至380.5點，按月跌1.83%，跌幅進一步擴大，並且已經連續四個月走低。

數據顯示，中小型單位（100平方公尺以下）售價按月跌1.92%；較大面積單位（100平方公尺或以上）售價跌1%。

中新社指出，總結今年前九個月，官方樓價指數累計升幅縮窄至5.87%，與今年5月創下的歷史高位比較，下跌了4.13%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價指數已連跌四個月，且創過去九個月以來最大單月跌幅。由於官方數字略有滯後，預期下次公布的10月數據將持續反映香港當前社會事件的影響，10月跌幅或與9月相若。

但陳海潮指出，自10月中旬香港行政長官林陳月娥最新一份「施政報告」提出放寬首次購屋房貸利率政策後，立即激勵二手住宅成交量價齊揚，加上美國聯聯準會剛宣布降息一碼，可望延續香港的低息環境，對樓市有利好及支持作用。 陳海潮預期，香港11月樓價跌幅將有機會顯著收窄，12月更有可能出現微幅走升。

香港聯準會
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