10月房市 三亞找房熱度最高
2019-11-01 01:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
據中新社報導，大陸房地產業者58同城、安居客31日發布的「10月國民安居指數報告」顯示，10月，中國大陸67個主要城市網上新房均價及二手房掛牌價穩中微漲。其中，受當地推出的人才購房政策影響，海南三亞成為用戶找房熱度最高的城市。
報告顯示，10月，監測的67個城市網上新房均價為每平方公尺人民幣1萬6,491元，較９月上漲0.47%；二手房掛牌均價為每平方公尺人民幣1萬5,432元，月比微漲0.08%。其中，一線城市價格位於高檔，波動小，價格穩定；二線城市基本持平；三、四線市場熱度則略有上升，月比趨勢從9月的下降轉為上升3.7%。
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報告顯示，10月，深圳市網上新房均價為每平方公尺人民幣5萬2,932元，和9月基本持平，上海、北京10月新房均價分別為每平方公尺4萬6,880元和4萬6,170元，也與9月基本持平。
當月，房價月比漲幅排名前五位的均為二線城市，分別為大連、廈門、瀋陽、連雲港和舟山，其中大連和廈門的房價環比漲幅均超過6%。
受三亞市人才購房政策影響，海南省樓市再次引發公眾關注，三亞、海口等地用戶關注房產信息的熱情持續上升。報告指出，10月，三亞找房熱度月比上漲15.7%，成為用戶找房熱度最高的城市，與此同時，海口來電諮詢量也增長明顯，月比上漲23.3%。
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