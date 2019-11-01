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離岸轉手買賣 滬自貿區7措施相挺

2019-11-01 01:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海自貿試驗區推進離岸轉手買賣貿易發展推介會」31日在浦東新區舉行，上海市浦東新區表示，中國（上海）自由貿易試驗區將探索落實七項措施，支持離岸轉手買賣貿易發展。

據中新社報導，在當天推介會上，上海市政府副秘書長、浦東新區區長杭迎偉為「中國（上海）自由貿易試驗區離岸轉手買賣產業服務中心」授牌，上海市委常委、浦東新區區委書記翁祖亮為「離岸轉手買賣先行示範區」揭牌。推介會上還有十家擬拓展離岸轉手買賣業務企業分別與合作商業銀行簽約。

報導稱，浦東新區將推出的七項措施分別為：一、支持離岸轉手買賣貿易企業享受相關稅收優惠。支持符合條件的離岸轉手買賣貿易企業申請認定技術先進型服務企業，給予稅收優惠。

二、支持金融機構為真實離岸轉手買賣貿易提供高效涉外金融服務。大陸國家外匯管理局上海市分局將指導金融機構通過科技創新手段，為真實合法的離岸轉手買賣業務提供收支和匯兌服務。

三、支持離岸轉手買賣外商投資貿易企業申請認定為跨國公司地區總部。取消其母公司實繳註册資本、地區總部被授權管理機構數量的限制。支持按照規定開展跨境資金集中運營管理業務，進一步提高資金使用自由度和便利度。

四、優化人才發展政策。對離岸轉手買賣貿易企業中符合條件的高級管理人員和核心人才，按照規定提供落戶和居留便利，並在子女入學、醫療保障、申請人才公寓等方面實行傾斜政策。

五、加大財政扶持力度。支持符合條件的離岸轉手買賣貿易企業申請認定浦東新區各類總部、營運中心，按規定給予一定獎勵。對在經濟貢獻、投資強度、行業排名等方面綜合實力特別出眾的重點離岸轉手買賣貿易企業，研究進一步支持政策。

六、拓寬跨境金融服務方式。鼓勵金融機構為企業開展離岸轉手買賣業務提供高效便利的跨境金融服務。

七、設立產業服務中心。為企業提供政策咨詢、企業培訓、研究報告、項目協調、金融法律、人才等各類服務。

上海自由貿易自貿試驗區
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