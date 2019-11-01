中國品牌設計 年輕人掀國貨潮
國產運動品牌受熱捧，老字號國貨成網紅，國產手機暢銷中外……新華社指出，近年來，「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」，在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨，質量好；另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近，不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣，給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷，今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
「我平均一周打三次籃球，一般籃球鞋鞋底大約半年就會被磨平，國產籃球鞋則能維持兩年左右。」劉昭說，除了球鞋質量，國產籃球鞋在外觀及配色上也有了翻天覆地的變化，融入了不少時尚元素。
和劉昭一樣，在從事平面設計工作的郭帥看來，國產體育品牌最近變化很大，令人耳目一新。
「最近一、兩年我經常光顧國產體育品牌，和以前相比，鞋的舒適度不僅有了提高，而且設計方面也變得更加國際化。」他告訴記者，由於日常通勤的需要，他更傾向於穿運動鞋。與國際品牌相比，國貨現在不僅質量過關，價格上也很有優勢。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧，還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏，借著消費升級的東風，大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月，中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示：2018年，中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時，年輕群體的購買力逐漸被釋放，開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌，到初代國產手機天語，再到OPPO、華為，她都有過一段時間的用戶體驗，一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
「我最早用的手機是諾基亞的。那時候和國際品牌比，國產手機在技術、質量和外觀上確實差距比較明顯。」付娟說，而現在她周圍的親戚朋友幾乎都在用國產手機，這是一個很大的改變。
付娟告訴記者，她對手機的拍照功能最為看重，國產手機現在在這方面的表現非常出色。另一方面，本土品牌天然的情感接近性也是她選擇購買國貨的原因之一。
今年1月，市場調查機構群智諮詢的數據顯示，在2018年全球智能手機銷量下降的情況下，中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢，一些品牌被視為全球增長的主要拉動力；而在大陸國內市場，國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示，截至目前，「雙11」京東預售手機排行榜前五位中，大陸國產手機品牌占據四席。
事實上，國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來，中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。
業內人士認為，作為中國經濟發展的一個縮影，國貨見證時代的變遷、國力的強盛。隨著消費結構升級，擁有高品質與良好服務體驗，並融入綠色、智能等諸要素的中國品牌商品將越來越受到消費者青睞。
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