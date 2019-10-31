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深交所：前三季深市上市公司合計淨利6433億元

2019-10-31 21:07聯合報 記者張運祥╱即時報導

深圳證券交易所31日披露深市上市公司2019年前三季業績分析，截至10月31日，深市2,187家公司三季報全部揭露完畢，其中有1,906家公司實現盈利，占比近九成，476家公司淨利潤增幅超50%。

深市上市公司前三季合計實現營業收入人民幣9.3兆元、淨利6,433.29億元，分別增長7.82%和2.79%，呈現出企穩回升的積極態勢。

《第一財經》報導，分行業看，前三季創業板醫藥生物行業平均淨利達到2.37億元，電子、電氣設備、通信、化工等行業的平均淨利均超1億元；電氣設備行業淨利增速達30.94%，通信、醫藥生物等行業淨利增幅也達到20%以上。

第三季電子、電腦、電氣設備等行業淨利漲勢強勁，增速分別達到97.85%、85.96%、72.58%，醫藥生物、建築裝飾、公用事業等行業淨利潤增速也達到40%以上。

深圳證券交易所。圖：中新社
深圳證券交易所。圖：中新社
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