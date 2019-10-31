深交所：前三季深市上市公司合計淨利6433億元
2019-10-31 21:07
聯合報 記者張運祥
╱即時報導
深圳證券交易所31日披露深市上市公司2019年前三季業績分析，截至10月31日，深市2,187家公司三季報全部揭露完畢，其中有1,906家公司實現盈利，占比近九成，476家公司淨利潤增幅超50%。
深市上市公司前三季合計實現營業收入人民幣9.3兆元、淨利6,433.29億元，分別增長7.82%和2.79%，呈現出企穩回升的積極態勢。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
《第一財經》報導，分行業看，前三季創業板醫藥生物行業平均淨利達到2.37億元，電子、電氣設備、通信、化工等行業的平均淨利均超1億元；電氣設備行業淨利增速達30.94%，通信、醫藥生物等行業淨利增幅也達到20%以上。
第三季電子、電腦、電氣設備等行業淨利漲勢強勁，增速分別達到97.85%、85.96%、72.58%，醫藥生物、建築裝飾、公用事業等行業淨利潤增速也達到40%以上。
留言