兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ╱上海即時報導



兩岸企業家峰會將於11月4日和5日在南京舉行，預計兩岸企業家將有1,400人出席，大陸方面除理事長郭金龍出席外，還有中共江蘇省委書記婁勤儉也會出席，由於這是明年台灣大選前高層級交流活動，勢必受到相當大的矚目。

大陸國台辦主任劉結一是否會在會前與台灣企業界對話交流，主辦方以行程可能還會變動為由，不願意證實。

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兩岸企業家峰會今年罕見在台北沒有舉行行前吹風會，僅31日透過新聞稿指出，今年將圍繞著峰會主題「深化融合發展，打造共同市場」進行深度的討論。

今年峰會台灣企業界如台灣工商協進會理事長林伯豐、台企聯榮譽會長郭山輝、華新麗華董事長焦佑倫、王道銀行董事長駱錦明等，與大陸知名企業家、中小企業和青年創業代表1400人與會。

今年峰會台灣方面蕭萬長理事長、峰會大陸方面郭金龍及婁勤儉將在開幕式致詞。

峰會開幕第一天，台灣工商協進會理事長、台灣玻璃工業股份有限公司董事長林伯豐將針對中美貿易戰緩和，提出「迎挑戰抓機遇 共建共贏打造共同市場」演講；而台達電子工業股份有限公司創辦人暨榮譽董事長鄭崇華，則以「播種綠能環保 攜手共創永續」發表主題演講。

此外，大會還邀請中國區域科學協會名譽會長范恒山、大陸亨通集團董事局主席崔根良分別就兩岸產業合作、打造共同市場及綠能環保等議題發表主題演講。

峰會開幕後第一天下午起，直到第二天閉幕式前，皆是八個產業合作推動小組各自的專題論壇。

今年峰會許多的小組，包括綜合合作小組、能源及環保節能小組、智能製造及裝備產業小組，都安排了重點項目及合作對接洽談會，進行精準的對接以促進商機媒合。