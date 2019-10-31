親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／千算萬算就是沒算到自己？詹惟中驚爆離婚6年

美力推《台北法案》 承認台灣國家地位是下個議程？

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02聯合報 特派記者林宸誼╱上海即時報導

兩岸企業家峰會將於11月4日和5日在南京舉行，預計兩岸企業家將有1,400人出席，大陸方面除理事長郭金龍出席外，還有中共江蘇省委書記婁勤儉也會出席，由於這是明年台灣大選前高層級交流活動，勢必受到相當大的矚目。

大陸國台辦主任劉結一是否會在會前與台灣企業界對話交流，主辦方以行程可能還會變動為由，不願意證實。

兩岸企業家峰會今年罕見在台北沒有舉行行前吹風會，僅31日透過新聞稿指出，今年將圍繞著峰會主題「深化融合發展，打造共同市場」進行深度的討論。

今年峰會台灣企業界如台灣工商協進會理事長林伯豐、台企聯榮譽會長郭山輝、華新麗華董事長焦佑倫、王道銀行董事長駱錦明等，與大陸知名企業家、中小企業和青年創業代表1400人與會。

今年峰會台灣方面蕭萬長理事長、峰會大陸方面郭金龍及婁勤儉將在開幕式致詞。

峰會開幕第一天，台灣工商協進會理事長、台灣玻璃工業股份有限公司董事長林伯豐將針對中美貿易戰緩和，提出「迎挑戰抓機遇 共建共贏打造共同市場」演講；而台達電子工業股份有限公司創辦人暨榮譽董事長鄭崇華，則以「播種綠能環保 攜手共創永續」發表主題演講。

此外，大會還邀請中國區域科學協會名譽會長范恒山、大陸亨通集團董事局主席崔根良分別就兩岸產業合作、打造共同市場及綠能環保等議題發表主題演講。

峰會開幕後第一天下午起，直到第二天閉幕式前，皆是八個產業合作推動小組各自的專題論壇。

今年峰會許多的小組，包括綜合合作小組、能源及環保節能小組、智能製造及裝備產業小組，都安排了重點項目及合作對接洽談會，進行精準的對接以促進商機媒合。

峰會資訊、通信產業小組、能源及環保節能小組、智能製造及裝備小組，也將推動共建兩岸標準列入重點工作，希望擴大「行業標準共通」的產業範圍，促進兩岸產業的融合。

2018年兩岸企業家峰會開幕式。圖／兩岸企業家峰會官網
2018年兩岸企業家峰會開幕式。圖／兩岸企業家峰會官網
分享

林伯豐蕭萬長劉結一
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

阿里巴巴最早11月香港上市 預計籌資150億美元

2019-10-31 14:40

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

匯豐帶頭調降港幣最優利率及存款利率

2019-10-31 13:03

傳北韓牡丹峰樂團12月赴大陸巡迴演出

2019-10-31 11:32

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24

江蘇近百家台企 所得稅減31.3億人民幣

2019-10-31 04:24

杭州設全球數字金融中心

2019-10-31 04:24

亞投行大樓 吸國際企業聚集

2019-10-31 04:23

「菜鳥號」貨機串起中俄 快遞快80%

2019-10-31 04:19

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

精博台商專欄／境外公司經濟實質 停看聽

2019-10-30 23:03

國台辦：ECFA減稅1,628億

2019-10-30 23:02

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

U值媒／「四中全會」中共意欲鞏固一黨獨裁？

2019-10-30 11:38

陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

明年ECFA是否終止？國台辦回應了

2019-10-30 10:44

「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關

2019-10-30 09:43

應急錢來了 李嘉誠砸39億先救香港飲食業

2019-10-30 00:47

徐台峰會登場 「兩岸一芯、智贏未來」

2019-10-30 00:34

區塊鏈3風險 陸專家談防範

2019-10-30 00:16

一汽-大眾汽車 新技術開發中心奠基

2019-10-30 00:15

上海自貿區打造WLA科學社區 可「拎包入住」

2019-10-30 00:15

特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14

澳門新八景 文創產品說故事

2019-10-30 00:12

兩岸機博會 150餘台商將參展

2019-10-30 00:12

福州創客基地 助台青孵夢想

2019-10-30 00:11
看更多

熱門文章

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

陸男一腳長9隻腳趾 只因家人一句話多年沒求醫

2019-10-31 16:59

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

今晚萬聖夜 香港「禁蒙面法」如何執行讓人頭大

2019-10-31 16:20

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

批辱旗罪判決太輕 中共黨媒下指導棋：港律政司應上訴

2019-10-31 10:24

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

男子遭蛇咬傷「斷指求生」 醫：沒必要

2019-10-31 14:20

深圳 又見武警演習

2019-10-30 23:46

真人版春麗！山東甜美女醫 白袍下肌肉超猛

2019-10-31 13:31

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

為了弟…女大生日花2元剩21公斤 網友嘆「社會對不起妳」

2019-10-31 13:33

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

抗議反蒙面法 港民發起萬聖節遊行

2019-10-31 09:54

河南1銀行爆擠兌 取款排千號 當局急喊「銀行是國家的…」

2019-10-31 12:59

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

香港第三季GDP年減2.9% 創10年來最差紀錄

2019-10-31 17:25

香港跟進降息1碼 港金管局總裁指經濟壓力相當大

2019-10-31 09:55

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

林鄭月娥：自己不會休息 禮賓府可借商界招待貴賓

2019-10-31 15:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

港民主派就禁蒙面法提司法覆核 高等法院今開庭

2019-10-31 11:13

港交所行政總裁：香港回歸模式有BUG

2019-10-31 13:21

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top