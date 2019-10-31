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聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15聯合報 記者李仲維/即時報導

美國聯準會於北京時間10月31日淩晨如市場預期再次降息，美元指數走低，人民幣兌美元匯率隨之走高，人民幣兌美元中間價報今報7.0533，升值49點，創8月22日以來逾兩個月新高。

在中間價出爐後，人民幣兌美元匯率開盤報7.0450，較前一交易日7.0584的收盤價走高逾百點，最高升值至7.0411。離岸人民幣兌美元匯率一度升破7.04關口，最高至7.0385。

海通證券首席經濟學家姜超認為，今年海外央行寬鬆潮不斷，聯準會今年已連續3次降息，往後看，美國經濟放緩的機率仍大，美元走勢以震盪為主，而大陸到目前主要是採取的降準以及改革LPR方式降成本，並未採取大水漫灌，加上近期中美貿易談判取得一定進展，因而人民幣匯率短期或有望走穩。

人民幣兌美元中間價報今報7.0533，升值49點，創8月22日以來逾兩個月新高。...
人民幣兌美元中間價報今報7.0533，升值49點，創8月22日以來逾兩個月新高。中新社資料照片
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