親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國家統計局今（31）日公布10月官方製造業PMI為49.3，遜於市場预期，且較9月下滑0.5個百分點，創自今年2月以來新低，顯示製造業景氣仍在下降，同時也是連續第六個月處在榮枯線下方。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

製造業PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，大陸製造業景氣回落，主要呈現以下特點：一是生產保持擴張，市場需求有所回落，從需求看，新訂單指數為49.6%，比上月下降0.9個百分點，顯示市場需求有所減弱。

二是外貿市場低位運行，價格指數有所回落。受全球經濟持續放緩等因素影響，新出口訂單指數和進口指數為47.0%和46.9%，分別比9月下降1.2和0.2個百分點。三是轉型升級持續推進，製造業內部結構繼續優化，消費對經濟發展的基礎性作用持續顯現。四是企業信心相對穩定。製造業生產經營活動預期指數為54.2%，雖比9月下滑0.2個百分點，但仍高於第三季均值。

數據顯示，大陸10月非製造業商務活動指數為52.8，比上月下滑0.9個百分點，雖然下滑，仍繼續在擴張區間運行，但增速有所放緩，且是近一年以來最低值。

中國宏觀經濟研究院研究員林兆木今在人民日報發表署名文章稱，全球經濟增長持續疲軟、外部環境變化影響日漸顯現、以及大陸國內經濟下行壓力持續較大等因素，在未來一段時間仍將起作用，大陸穩外貿面臨的挑戰增多，但穩中提質的長期趨勢不會改變；建議盡快推出可操作可落地的外商投資法配套法規規章，進一步增強外商投資信心和良好預期。

他認為，未來大陸穩外資雖然面臨全球外商直接投資疲軟、大陸國內低成本優勢減弱、中美經貿摩擦等不利因素，但從總體上看，有利條件仍居主導地位，外商投資有望實現總量穩定。

大陸10月官方製造業PMI為49.3，遜於市場预期。新華社資料照片
大陸10月官方製造業PMI為49.3，遜於市場预期。新華社資料照片
分享

PMI
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24

江蘇近百家台企 所得稅減31.3億人民幣

2019-10-31 04:24

杭州設全球數字金融中心

2019-10-31 04:24

亞投行大樓 吸國際企業聚集

2019-10-31 04:23

「菜鳥號」貨機串起中俄 快遞快80%

2019-10-31 04:19

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

精博台商專欄／經濟實質認定 九指標

2019-10-30 23:03

國台辦：ECFA減稅1,628億

2019-10-30 23:02

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

U值媒／「四中全會」中共意欲鞏固一黨獨裁？

2019-10-30 11:38

陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

明年ECFA是否終止？國台辦回應了

2019-10-30 10:44

「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關

2019-10-30 09:43

應急錢來了 李嘉誠砸39億先救香港飲食業

2019-10-30 00:47

徐台峰會登場 「兩岸一芯、智贏未來」

2019-10-30 00:34

區塊鏈3風險 陸專家談防範

2019-10-30 00:16

一汽-大眾汽車 新技術開發中心奠基

2019-10-30 00:15

上海自貿區打造WLA科學社區 可「拎包入住」

2019-10-30 00:15

特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14

澳門新八景 文創產品說故事

2019-10-30 00:12

兩岸機博會 150餘台商將參展

2019-10-30 00:12

福州創客基地 助台青孵夢想

2019-10-30 00:11

陸安防產業爆發 打造生態圈

2019-10-30 00:11

台北電腦展迎40年 深圳辦說明會

2019-10-30 00:10

徐台峰會／郭台強：打造智慧製造基地

2019-10-30 00:02

徐台峰會／專家建言：半導體業聯手 鎖定市場、技術

2019-10-30 00:01

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

中鋼協：鋼鐵業貿易保護主義影響仍在持續

2019-10-29 21:19

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11
看更多

熱門文章

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

黃之鋒提名無效 陸港澳辦：黃從根本上不符資格要求

2019-10-30 12:16

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

港理大生不滿校長拒與戴口罩畢業生握手 發起校園快閃

2019-10-30 15:37

港浮屍案／HKDI副院長未現身 防暴警一度與學生對峙

2019-10-30 16:25

藍綠兩岸政策各有說辭 陸國台辦重申堅持九二共識

2019-10-30 11:38

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

我政府感謝潘斯談話 陸批：媚態令人不齒

2019-10-30 11:32

明星且拋一邊、司機為她開燈…演唱會、公車上 她們都在趕作業

2019-10-30 12:39

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

浙小學生 晚上9點後可拒寫作業…網友：先做功課再吃飯

2019-10-30 12:38

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

陸：對原產於美國、台灣的聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅

2019-10-30 10:47

山東67歲產婦和「小天賜」出院了 獲贊助嬰兒用品

2019-10-30 12:41

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

政府研議學校赴陸交流通報機制 陸批黑手伸向校園

2019-10-30 11:58

深圳 又見武警演習

2019-10-30 23:46

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

日月光投控旗下環旭 傳切入AirPods Pro供應鏈

2019-10-30 11:59

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23

香港區選遭DQ 黃之鋒擬提選舉呈請

2019-10-30 13:06

再度闢謠 林鄭月娥：我不會休息

2019-10-30 14:02

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top