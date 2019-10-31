大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



大陸國家統計局今（31）日公布10月官方製造業PMI為49.3，遜於市場预期，且較9月下滑0.5個百分點，創自今年2月以來新低，顯示製造業景氣仍在下降，同時也是連續第六個月處在榮枯線下方。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

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製造業PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，大陸製造業景氣回落，主要呈現以下特點：一是生產保持擴張，市場需求有所回落，從需求看，新訂單指數為49.6%，比上月下降0.9個百分點，顯示市場需求有所減弱。

二是外貿市場低位運行，價格指數有所回落。受全球經濟持續放緩等因素影響，新出口訂單指數和進口指數為47.0%和46.9%，分別比9月下降1.2和0.2個百分點。三是轉型升級持續推進，製造業內部結構繼續優化，消費對經濟發展的基礎性作用持續顯現。四是企業信心相對穩定。製造業生產經營活動預期指數為54.2%，雖比9月下滑0.2個百分點，但仍高於第三季均值。

數據顯示，大陸10月非製造業商務活動指數為52.8，比上月下滑0.9個百分點，雖然下滑，仍繼續在擴張區間運行，但增速有所放緩，且是近一年以來最低值。

中國宏觀經濟研究院研究員林兆木今在人民日報發表署名文章稱，全球經濟增長持續疲軟、外部環境變化影響日漸顯現、以及大陸國內經濟下行壓力持續較大等因素，在未來一段時間仍將起作用，大陸穩外貿面臨的挑戰增多，但穩中提質的長期趨勢不會改變；建議盡快推出可操作可落地的外商投資法配套法規規章，進一步增強外商投資信心和良好預期。