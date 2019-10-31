聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



北京時間10月31日，美國聯準會宣布降息1碼，是年內第三度降息。對於中國人民銀行（大陸央行）是否可能跟進的問題，分析師大多認為，當前大陸國內貨幣政策「以我為主」特徵明顯，聯準會利率政策影響弱化，人行不會跟進的機率很大。

中新經緯引述中信證券固定收益首席分析師明明表示，考慮到全球經濟可能面臨較長時期的下行壓力，大陸貨幣政策不急於採取更大規模的放鬆，以維持常規工具的長期效力。在大陸經濟增速達標前提下，經濟發展品質的優先順序高於增速，第四季可能是貨幣政策重要的觀察窗口。

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中信證券認為，從大陸國內的角度看，雖然受到通膨制約，但豬肉通膨沒有經濟週期屬性，更多是階段性的。從中期來看，中美貨幣政策並未完全脫鉤，大陸貨幣政策的寬鬆只是被推遲了，大陸央行的降息可能最早出現在明年第一季。

此前，10月21日，大陸央行公布10月LPR報價—1年期(4.2%)和5年期以上(4.85%)報價均持平於9月。中金公司認為，LPR不再下調，顯示官方政策立場趨於中立。不排除貨幣政策開始更多受到近期CPI上升較快制約。9月CPI觸3，雖然完全受豬肉價格急速上升推動，但基於央行近期與市場的溝通，可能仍然是貨幣政策制定的一個考慮因素之一。