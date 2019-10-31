亞投行大樓 吸國際企業聚集

2019-10-31 04:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



亞洲基礎設施投資銀行總部大樓暨亞洲金融大廈24日竣工。該建築地處北京奧林匹克公園中心區，採用全鋼結構體系，建築面積39萬平方米，由5座辦公大樓組成。 新華社 分享 facebook 新華社報導，座落於北京奧林匹克公園中心區的亞洲基礎設施投資銀行總部大樓暨亞洲金融大廈，將於明年初正式啟用，屆時亞投行、大陸其他國家主權基金、政策性銀行都將入駐辦公。

北京奧林匹克公園管理委員會表示，明年初，包括亞洲金融大廈在內，將有五座新辦公大樓投入使用，總體出租面積達到51.6萬平方公尺，可以吸引高端商務服務業、文化體育、科技金融等業態的國際組織、機構和企業入駐。配合周邊的人才公寓、冬奧村等項目，奧林匹克公園將打造高科技創新型龍頭企業和國際高端人才聚集地。

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目前，奧林匹克公園中心區周邊聚集了包括中國建築、IBM、索尼等在內的世界500強企業及分支機構20多家。

亞洲基礎設施投資銀行總部大樓暨亞洲金融大廈在24日竣工。

亞洲基礎設施投資銀行總部大樓暨亞洲金融大廈是北京市重大標誌性工程，於2016年9月23日奠基，由北京城市副中心投資建設集團有限公司（北投集團）承擔大廈投資建設和運營管理任務。

北投集團董事長李長利表示，大廈地處北京奧林匹克公園中心區。大廈建設運用創新鋼板剪力牆系統，大幅提升空間使用率，並取得國際最高標準LEED鉑金級認證。

亞投行於2014年10月24日在北京成立，是中國大陸發起的政府間性質的亞洲區域多邊開發機構，按多邊開發銀行的模式和原則運營，重點支援基礎設施建設，總部設在北京。