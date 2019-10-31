杭州設全球數字金融中心

2019-10-31 04:24 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據新華社報導，經中國人民銀行（大陸央行）同意，由中國互聯網金融協會和世界銀行共同支持建設的全球數字金融中心，29日在杭州正式成立。

報導稱，全球數字金融中心將致力於增進數字金融發展國際共識，促進數字金融良好實踐、標準和經驗的傳播運用，為發展中國家和新興市場數字金融發展提供技術援助支持，推動數字金融更好、更安全地造福世界各國人民，為世界各國搭建一個兼具開放性、包容性和多樣性的數字金融領域知識共享與能力建設平台。

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世界銀行戰略和業務局局長樊啟淼表示，全球數字金融中心將利用其全球地位，促進發展中國家和發達經濟體之間更大規模、更系統地進行同行學習和信息交流，幫助各國監管部門更好地了解金融科技革命的影響，以促進監管創新。

中國互聯網金融協會會長李東榮表示，全球數字金融中心的啟動是全球數字金融發展過程中的一件大事、喜事，中國互金協會將與世界銀行共同支持建設好全球數字金融中心，為建立更包容、負責任和可持續的全球數字金融體系貢獻積極力量。