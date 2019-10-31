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Fed今年第3次降息1碼 但暗示接下來可能暫停降息

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

新華社報導，據大陸國家稅務總局估算，今年前三季，大陸個人所得稅改革新增減稅額達人民幣4,426億元，累計人均減稅金額1,764元（約新台幣7,585元）

國家稅務總局減稅辦常務副主任、收入規劃核算司司長蔡自力說，「個人所得稅的減少，直接增加了居民收入，提升了居民消費能力。」

他表示，減稅降費政策實施以來，稅務部門在狠抓政策落實的同時，對實施效應進行初步分析，結果顯示，減稅降費對穩定經濟發展、激發創新創業等方面的作用日益顯現。

除了個所稅改革顯成效之外，大陸稅務部門調查數據還顯示，今年前三季，45%的製造業納稅人將減稅降費紅利用於增加研發投入。

稅務部門監測的10萬戶重點稅源企業前三季研發費用較去年同期增長19.3%，增幅較去年全年提高3.4個百分點。「研發投入快速增加，激發科技創新活力。」蔡自力說。

此外，數據顯示，前三季大陸出口企業累計享受減稅人民幣2,742億元，同時受出口退稅率兩次提高的利多，出口企業增加出口退（免）稅409億元，出口企業受益明顯，經營壓力獲緩解。

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