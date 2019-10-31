江蘇近百家台企 所得稅減31.3億人民幣
2019-10-31 04:24
聯合報 特派記者陳言喬
／北京報導
大陸國台辦發言人馬曉光昨天在例行記者會上說，江蘇各地各部門高度重視「31條措施」的貫徹落實工作，已經取得了一系列具體成果。全省共有近100家台資企業享受高新技術企業稅收優惠政策，合計減免企業所得稅人民幣31.3億元。
馬曉光舉淮安實聯化工電子特化品、淮安慶鼎精密電子多層柔性線路板、南京台積電專案等為例，已被認定為江蘇省2019年重大項目，享受同等政策優惠支持。
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馬曉光表示，為給台灣青年圓夢大陸提供更多便利，今年江蘇推出了「台灣青年2019江蘇省實習專項扶持計畫」，在蘇台灣實習生總數突破了千人，有122名優秀台灣青年代表獲得獎學金和助學金。
馬曉光說，目前有近萬名台灣學生在江蘇各級各類學校就讀，省內92家醫院被認定為台商定點就診醫院，超過3300名台胞在蘇參加企業職工基本養者保險。今年還有6名台胞獲江蘇省「五一勞動獎章」，30家台資企業獲得江蘇省人民政府頒發的江蘇省「紫峰獎」。
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