手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍
2019-10-30 18:40
聯合報 記者李仲維
/即時報導
有手機領域「非洲之王」稱號的傳音控股29日晚間發布上市後的首次財報，公司前三季營收增速放緩，但淨利大增達732%。
傳音控股是專攻非洲、印度市場的大陸手機廠商，9月30日正式在科創板上市交易。
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公司第3季財報顯示，今年前三季營收為人民幣168.55億元，年增6.7%；淨利為13.01億元，年增732.0%。在第3季方面，公司營收人民幣63.51億元，年增9.7%；淨利為4.83億元，去年同期約9,000萬元，年增逾5倍。
從營收情況來看，傳音控股的營收增速在放緩。招股書顯示，2016年至2018年期間，傳音控股營收年增分別為72.2%、12.9%，今年前三季此一數字跌破10%至6.7%，反映傳音控股的手機業務在今年遭到挑戰。
受淨利大增消息激勵，傳音控股股價今早盤一度漲逾4%，收盤報人民幣44.44元，漲幅0.79%。公司最新市值為人民幣355.5億元。
值得注意的是，傳音控股9月30日上市當日股價暴漲達64%，截至今日累計上漲逾26%。
對於淨利增長逾7倍的表現，公司並未在三季報中作出直接解釋。不過，公司在之前的招股書中披露，預計1-9月的淨利較去年同期大幅增長676.9%至764.1%，而大幅增長的原因，主要是由於非經常性損益影響所致。
除此之外，傳音控股的資金狀況同樣表現亮眼。截至今年第3季末，公司帳面上的貨幣資金高達人民幣80.99億元，年增114.7%；經營性現金流淨額為23.3億元，年增222.8%，資金量十分充足。
格隆匯分析，不論是上市前夕還是上市之後，圍繞傳音控股的爭議始終還沒解決，例如在公司上市前不久，傳音控股及其關聯公司因著作權權屬、侵權糾紛遭到華為控訴。近日公司因動用人民幣25億元閒置募資理財，遭業界質疑根本不缺錢，為何IPO？
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