胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



胡潤研究院今（30）日發布《2019房地產企業家榜》，恒大集團創辦人許家印以人民幣1,700億元蟬聯地產首富，但身家大幅縮水21%；萬達集團董事長王健林家族曾多次蟬聯地產首富，此次財產縮水8%，以人民幣600億元落到第六。

榜單顯示，38歲的碧桂園集團聯席主席楊惠妍以人民幣1,600億元穩居榜眼；55歲的龍湖地產創辦人吳亞軍及其家族位居第三。

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前十名中，除許家印、王健林家族財富縮水之外，其餘八人的財富均保持上漲。其中，深圳卓越53歲的李華以75%的漲幅居首。

王健林家族曾多次蟬聯地產首富，這次財富縮水8%，以人民幣600億元落到第六。胡潤研究院指出，即使轉讓酒店和文旅項目，去年萬達仍然新開業廣場49個，新增持有物業452萬平方公尺，累計持有物業面積超過3,500萬平方公尺。

李華則以人民幣560億元財富，躍居第七，首次進入前十。胡潤研究院稱，卓越目前累計開發量超過2,000萬平方公尺，今年前三季，卓越流量銷售額突破人民幣750億元。

數據顯示，大陸50位地產企業家總財富超過人民幣1.5兆元，平均財富人民幣311億元，幾乎達到兩年前的歷史最高值。

值得注意的是，曾經是浙江女首富的周曉光跌出榜單。胡潤研究院表示，房企融資環境收緊，小型房企受到的衝擊相對較大。例如周曉光、虞雲新夫婦的新光爆出債務危機，已經申請破產重組。

胡潤研究院指出，過去一年套現最多的企業家中，有四成來自房地產行業，主要是來自於港股陸資房企的分紅。

另外，來自江蘇豐盛的季昌群也因為集團發生債務違約引發企業危機而落榜，佳源的沈天晴則是因為股權多次質押及企業負債率逾八成，受到市場質疑，遭機構做空導致股價下跌；閻志的卓爾則是主業轉型，已幾乎沒有房地產開發的收入來源。

深圳則蟬聯地產企業家設立企業總部的首選，北京第二；接著是上海和廣州，這四大城市占大陸全國逾七成。