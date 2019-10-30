京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



一年一度「雙11京東全球好物節」又將來到。京東宣布「台灣場」將從11月1日啟動至11月11日，京東宣稱為台灣用戶推出史上最大力度的超級百億補貼千億優惠及5千萬人民幣的台灣專屬優惠。

據京東的台灣大數據分析，過去三個月台灣民眾最愛購買的首五類商品依次是手機通訊、數碼、電腦辦公、圖書、家用電器。其中圖書首次入圍；數碼則躍升一位。台灣最愛買的城市依次是新北、台北、台中、桃園、高雄。主要分布年齡，16至25歲佔43%，46歲以上佔15%。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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京東全球售業務部總監王珍下午在北京京東總部表示，京東這次要以「超級購物盛宴、供應鏈整合創新、貼心服務」三大戰略服務台灣消費者，針對台灣消費者喜愛的數碼、手機、小家電日用品等熱銷品，京東聯合眾多品牌商，為台灣消費者提供「正品品質保證」的超級購物盛宴，且涵蓋家電、手機、數碼、家居等37個品類的1.3億件商品。

在商品優惠方面，京東將為台灣民眾推出人民幣188元新人大禮包、眾多秒殺爆品，每天大額神券、預售會場定金膨脹不止5倍、大牌手機5折秒殺、家電天天搶5折、圖書每滿人民幣100元減50元等多種優惠形式，並首次向台灣合資格民眾開放大陸購房優惠，新房全款5折起。

支付優惠方面，京東聯合 Mastercard於台灣推出獨家禮遇，台灣的Mastercard信用卡持卡人在促銷期間購物滿人民幣99元，即可減人民幣20元。

運費優惠方面，京東為台灣用戶推出自營商品購物滿人民幣199元、10公斤內免運優惠；此外，京東再加大台灣投入，與LINE購物頻道合作推出京東精選商品專頁，並與 Mobile01推出「11.11京東許願池」抽獎活動，且首次在台北三創生活園區進行線下快閃活動，近距離為台灣用戶呈現京東正品繽紛優惠。